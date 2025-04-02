他失聯19年想回家才知7年前「已歿」 法官讓他死而復生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名男子多年前與家人鬧不愉快就此失聯，近來想家了，重辦護照才知自己早於7年前已被「宣告死亡」，跨海向桃園地院聲請撤銷，家事庭法官上月初以視訊方式審理，經胞妹、母親隔著螢幕指認，確認是哥哥、兒子無誤，作出撤銷原死亡宣告的裁定。

男子聲請意旨指出，他因與家人發生爭執，於2006年7月24日出境前往美國，從此未曾回台，也未與台灣親友聯絡過，今年想重新申辦護照返鄉探親，才發現家人由於多年來沒有他的消息，妹妹早於2017年間向法院聲請死亡宣告，並經桃園地院於2018年4月26日作出106年度亡字第26號宣告「男子於2015年8月15日下午12時死亡」的裁定。

由於男子在法律上已被宣告死亡，根本無法辦理證件。為了恢復身分，立刻跨海委任台灣律師向地方法院聲請撤銷死亡宣告，並依據「家事事件法」第160條「宣告死亡裁定確定後，發現受宣告死亡之人尚生存或確定死亡之時不當者，得聲請撤銷或變更宣告死亡之裁定」提出相關證據。

法官上月6日透過視訊會議進行審理，男子應訊過程中，詳細陳述出生年月日、身分證字號、婚姻狀況、子女姓名及生日、就讀學校、兵役履歷、舅舅姓名、過去在家情形等個人資料，委任律師也提交他的護照及國際駕照等文件正本。

經法官當場核實，確認男子所述及提供文件屬實，法官也進一步比對男子鏡頭前的樣貌與護照照片，儘管外貌因年齡有所改變，但主要特徵一致無誤，足以佐證男子的身分。此外，男子的母親與妹妹也到庭作證，母親說「很像是我兒子」，妹妹則指認確實是親哥哥無誤。綜合上述證據，法院認定男子確實還活著，近日作出裁定「撤銷死亡宣告」。

桃園男子與家人不快就此失聯19年，今年想回國探親，重辦護照才知自己7年前在法律上已經死亡，於是跨海向法院聲請撤銷死亡宣告，經法官視訊審理，加上護照、國際駕照正本文件，還有母親和妹妹指認，證實男子身分並確實活著，法官讓他死而復生。記者陳恩惠／攝影
桃園男子與家人不快就此失聯19年，今年想回國探親，重辦護照才知自己7年前在法律上已經死亡，於是跨海向法院聲請撤銷死亡宣告，經法官視訊審理，加上護照、國際駕照正本文件，還有母親和妹妹指認，證實男子身分並確實活著，法官讓他死而復生。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 死亡 護照

延伸閱讀

最愛這一款「台味泡麵」！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

「她沒逃出」渝女赴緬做珠寶直播帶貨1年 強震中遇難

網紅Ray登美國GQ秀護照 「台灣」列人生必需品

為什麽拍護照用的大頭照不能微笑？專家告訴你核心原因

相關新聞

他失聯19年想回家才知7年前「已歿」 法官讓他死而復生

桃園有名男子多年前與家人鬧不愉快就此失聯，近來想家了，重辦護照才知自己早於7年前已被「宣告死亡」，跨海向桃園地院聲請撤銷...

太魯閣出軌案 台鐵包商遭控間接故意殺人

台鐵太魯閣號撞車出軌事故造成四十九死，今天滿四周年，肇事包商李義祥一審被依過失致死、政府採購法等罪判七年十個月，肇事逃逸...

高院前庭長涉司法黃牛 判刑2年

台灣高等法院前庭長、律師高明哲，被控允諾商人程萬遠謊稱可行賄智慧財產自訴案承審法官，向程收一百萬元現金、上百萬元雞血石雕...

京華城案準備程序 吳順民提6大理由堅持清白

台北地方法院審理京華城案昨再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民、台北市前副市長彭振聲。吳以六大理由主張無罪，盼法官還清...

父抱枕蓋臉致死4月大男嬰遭棄屍、母涉詐領育兒津貼3年 離婚才全案曝光

黃姓男子因4個月大兒子哭鬧，用抱枕蓋在兒子臉部致死，但楊姓女子未向新北市三重區公所申報兒子死亡，涉詐領育兒津貼共新台幣1...

南投婦遭詐騙…丈夫氣過頭 竟持起子頭怒捅警察

南投一名婦人遭詐騙到派出所報案，其黃姓丈夫氣憤趕赴到場，看見妻子與員警說話，竟從口袋掏出起子頭刺捅員警腹部，並企圖勒脖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。