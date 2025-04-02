他失聯19年想回家才知7年前「已歿」 法官讓他死而復生

桃園有名男子多年前與家人鬧不愉快就此失聯，近來想家了，重辦護照才知自己早於7年前已被「宣告死亡」，跨海向桃園地院聲請撤銷，家事庭法官上月初以視訊方式審理，經胞妹、母親隔著螢幕指認，確認是哥哥、兒子無誤，作出撤銷原死亡宣告的裁定。

男子聲請意旨指出，他因與家人發生爭執，於2006年7月24日出境前往美國，從此未曾回台，也未與台灣親友聯絡過，今年想重新申辦護照返鄉探親，才發現家人由於多年來沒有他的消息，妹妹早於2017年間向法院聲請死亡宣告，並經桃園地院於2018年4月26日作出106年度亡字第26號宣告「男子於2015年8月15日下午12時死亡」的裁定。

由於男子在法律上已被宣告死亡，根本無法辦理證件。為了恢復身分，立刻跨海委任台灣律師向地方法院聲請撤銷死亡宣告，並依據「家事事件法」第160條「宣告死亡裁定確定後，發現受宣告死亡之人尚生存或確定死亡之時不當者，得聲請撤銷或變更宣告死亡之裁定」提出相關證據。

法官上月6日透過視訊會議進行審理，男子應訊過程中，詳細陳述出生年月日、身分證字號、婚姻狀況、子女姓名及生日、就讀學校、兵役履歷、舅舅姓名、過去在家情形等個人資料，委任律師也提交他的護照及國際駕照等文件正本。