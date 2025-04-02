北市萬華警聯手「靖紀小組」包庇賭博電玩 業者移送北檢

調查局北機站接獲情資，指台北市警萬華分局行政組長鄧進華，涉與「靖紀小組」員警、保大警務員勾結，洩漏臨檢情資，包庇轄區電玩業者，為釐清3警是否按月索賄，專案小組昨天兵分19路搜索警方及業者共8人到案，電玩業者劉正喜今凌晨移送台北地檢署複訊。

同案約談包括北市警察局督察室林姓員警、保大吳姓警務員、「佰大電子遊戲場」業者劉正喜及會計、員工到案。據了解。涉案員警否認有收賄，但檢調懷疑吳姓員警疑為鄧進華白手套，分析扣押物進行交叉比對。

據調查，鄧進華與吳男、林男都是大安分局老同事，其中吳男、林男一起在敦南派出所服務，林男還借調調北市警察局「靖紀小組」，專責查緝台北市的電玩與色情，兩人私交甚篤；2013年11月，鄧男調任萬華分局行政組長，負責查緝轄內賭博電玩。

調查指出，鄧進華調萬華分局後，開始和電玩業者有密切接觸，且經常找吳男、林男敘舊。蒐證發現，吳男每月固定會與鄧進華碰面，討論萬華電玩相關事宜。