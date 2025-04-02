太魯閣出軌案 台鐵包商遭控間接故意殺人

花蓮高分院審理太魯閣號案，律師主張包商李義祥涉間接故意殺人罪嫌，請求法院重判。本報資料照片 台鐵太魯閣號撞車出軌事故造成四十九死，今天滿四周年，肇事包商李義祥一審被依過失致死、政府採購法等罪判七年十個月，肇事逃逸無罪；花蓮高分院開第二次審理庭時，原告律師主張李義祥事發時袖手旁觀，是間接故意殺人，請求法院重判。

李義祥與當時在場的越南移工華文好在庭上由律師代表發言，強調這起事故不是肇事，聲稱現場有協助拉車子等，已盡力挽救。開庭時李面無表情，不時低頭、雙手交握。全案訂五月廿九日下午四時二審宣判。

二○二一年四月二日上午九時廿八分，台鐵四○八次太魯閣自強號行經花蓮崇德大清水隧道前，撞上滑落邊坡工程車，列車嚴重出軌，四十九人罹難、三百多人輕重傷。一審二○二二年十一月十一日宣判，李義祥判七年十個月，華文好無罪。

律師陳孟秀說，肇事逃逸罪立法理由，是「駕駛人於肇事後，能對被害人即時救護」，事證表明，李在現場沒有任何救護行為，更沒報警，導致消防在事故七分鐘後才確認位置，到現場救援更是在十四分鐘後，嚴重影響救援。

陳孟秀說，華文好明知工程車可能滑落鐵軌，卻協助李義祥攔阻車輛滑落而非通報，事後還騎車離開現場，並非無辜；二人犯後態度不佳否認犯行，懇請法官審酌殺人罪酌重量刑。