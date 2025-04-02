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京華城案準備程序 吳順民提6大理由堅持清白

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理京華城案，昨傳喚國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理京華城案昨再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民、台北市前副市長彭振聲。吳以六大理由主張無罪，盼法官還清白；彭則坦承全部犯行，並反駁民眾黨前主席柯文哲律師先前所述有「消失的兩小時」遭不正訊問。

檢察官起訴應曉薇、吳順民共收賄五六一三萬餘元，吳順民開庭否認犯罪，認為檢察官起訴內容是錯的，他不是應曉薇助理，而是無給職顧問，是類似志工、義工性質；沈慶京、柯文哲和應曉薇之間有何交換條件或約定，他都不知道，且從未參與協會事情。

吳說，京華城最終通過的計畫案，是都委會前執秘邵琇珮主動提出的行政指導，是否通過、如何審查計畫案是市府職權，他也是看了起訴書才知邵琇珮偵查時改口說當時是「悖法行政」。

他說自己退休十幾年，沒有對公務員關說、施壓的能力，更沒有實質影響力，擔任威京集團顧問是領合法收入，每年都有繳稅，絕非賄款，一輩子奉公守法，從未想過要做違法的事情，覺得自己很冤枉，「希望法官還我清白」。

柯文哲委任律師鄭深元三月廿日開庭時提及，檢察官要求沈慶京咬柯文哲手法不止一次，檢方赴台北看守所就訊彭振聲的過程中，自下午三時卅分至五時卅分之間，也有二小時沒有錄音、錄影，之後彭振聲就認罪。

彭振聲委任律師黃品淞昨開庭指出，柯文哲律師上次開庭暗指彭被檢察官不正訊問一事，訊問當日他和律師李岳洋全程在場，當天下午四時卅分至五時卅分是台北看守所晚餐時間，彭飯後需服藥，只能先回舍房用餐、吃藥，「彭振聲人不在場，當然沒有錄影」。

法官再問筆錄中是記載下午三時卅分至五時卅分沒有錄影，是否有故意延後錄影或不錄影情形？彭回答，沒有不正訊問，黃檢、林檢問案態度都很好，是因為有人要上廁所，才沒有錄影。

彭振聲開庭仍採認罪答辯，律師一度對「萌生犯意時間點」提出說明，但最終強調沒有要翻供，還是承認檢方起訴事實，也沒有要傳喚證人。

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