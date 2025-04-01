南投婦遭詐騙…丈夫氣過頭 竟持起子頭怒捅警察
南投一名婦人遭詐騙到派出所報案，其黃姓丈夫氣憤趕赴到場，看見妻子與員警說話，竟從口袋掏出起子頭刺捅員警腹部，並企圖勒脖，造成警員腹部受傷；黃男後因求得員警原諒，傷害罪撤告，仍被依妨害公務罪判刑6月，宣告緩刑2年。
判決書指出，李姓婦人因遭詐騙損失不少錢，去年5月下旬赴當地派出所報案，其年屆七旬的黃姓丈夫得知後，又急又氣得趕到派出所關心，他進入警所後，看見妻子正與員警在交談，不分青紅皂白的從口袋掏出起子頭，就刺向員警腹部。
婦人見狀嚇得朝丈夫大喊「他是警察」，黃男卻仍繼續靠近員警，且企圖勒住員警的脖子，後來被架開，但已造成員警腹部受傷，該名員警事後也到醫院驗傷，並對黃男提告傷害，後因黃男坦承犯行，請求員警原諒並和解賠償，傷害罪撤告。
不過，黃男明知派出所為警政機關，其駐地人員極可能為正執行職務的公務員，卻以強暴方式妨害員警依法執行職務，觸犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，遭檢方提起公訴；南投地院近期判處黃男有期徒刑6月，宣告緩刑2年。
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