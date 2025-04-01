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父抱枕蓋臉致死4月大男嬰遭棄屍、母涉詐領育兒津貼3年 離婚才全案曝光

中央社／ 新北1日電

黃姓男子因4個月大兒子哭鬧，用抱枕蓋在兒子臉部致死，但楊姓女子未向新北市三重區公所申報兒子死亡，涉詐領育兒津貼共新台幣18萬餘元，新北檢近日依詐欺取財等罪嫌起訴楊女。

根據起訴書，楊姓女子於民國106年11月間，以剛出生兒子為補助對象，向新北市三重區公所提出育兒津貼申請，並以其母親帳戶為領取津貼帳戶。

楊女於民國107年3月間出門工作，丈夫黃姓男子欲休息但兒子哭鬧，他將床上抱枕放在兒子臉部，掩蓋哭鬧聲後，黃男便睡著，楊女返家發現兒子已明顯無呼吸、心跳，經急救仍不治死亡。

楊女隱瞞兒子死亡、未主動向新北市三重區公所申報，從107年4月至110年8月，持續依相關補助規定領取育兒津貼，涉詐得18萬6500元。

黃男、楊女於108年12月間離婚。全案曝光於113年9月22日，楊女向警方誣指黃男與其虛構女子共同涉嫌略誘兒子，經黃男供述，隔天在基隆市1處巷弄底圍牆外山坡發現男嬰遺體。

楊女在偵查中坦承犯行，檢方依刑法詐欺取財、誣告等罪嫌起訴。檢方表示，男嬰死亡後，遺體被帶至不同居所，且楊女未通報審核育兒津貼補助單位，反而隱瞞續領津貼，直到兒子達學齡未入學，相關單位追查有異。

檢方指出，楊女第一時間未告知詳情，謊稱兒子遭黃男略誘，影響檢警偵辦，罔顧為人母應盡扶養保護之責，堪認楊女犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

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黃姓男子因4個月大兒子哭鬧，用抱枕蓋在兒子臉部致死，但楊姓女子未向新北市三重區公所申報兒子死亡，涉詐領育兒津貼共新台幣18萬餘元。圖／AI生成
黃姓男子因4個月大兒子哭鬧，用抱枕蓋在兒子臉部致死，但楊姓女子未向新北市三重區公所申報兒子死亡，涉詐領育兒津貼共新台幣18萬餘元。圖／AI生成

三重 死亡 育兒津貼 離婚

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