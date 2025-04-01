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清大副教授詐領研究費補助40萬遭判刑 法官：貪圖小利

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

清華大學黃姓副教授被控以不實採購內容，向教育部與科技部詐領研究經費補助將近40萬元，購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或熱印紙等物，新竹地院認為他貪圖小利詐領財物，罔顧教育部及科技部利益，減損公眾對高等學府教授品操、素質之信賴，依詐欺取財罪判刑1年6月、緩刑3年，並應向公庫支付40萬元，犯罪所得39萬8千餘元沒收。

法官調查，清華大學黃姓副教授於107年12月至110年12月負責執行教育部、科技部分別委託、補助研究計畫主持人，明知計畫經費係分別由教育部、科技部撥付清華大學，再由該校審核經費動支與核銷，除採購品項須實際使用於各該計畫外，亦應提交與採購事實相符之支出憑證以供審核。

黃男竟接續購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或熱印紙等物，向廠商取得收據後，交由清大不知情工讀生黏貼在計畫「支出憑證粘存單」，再循核銷程序向清大請領研究經費補助，使清大審查後誤認符合相關計畫動支經費規範，而將收據金額撥給黃，黃男即以此方式請領教育部經費補助共計24萬8798元、請領科技部經費共計14萬9909元。

法官審酌黃男為清華大學副教授，本應奉公守法、廉潔自持，善盡職責，竟貪圖小利，而為本案名實不符的支出憑證粘存單業務文書，並持以行使詐領財物，罔顧教育部及科技部利益，減損公眾對高等學府教授品操、素質之信賴，惟念及犯後均坦承犯行，且犯罪所得均已繳回，法官考量其博士畢業智識程度、本身有重度視損眼疾，且無前科、究非惡性重大之徒，最後依詐欺取財罪判刑1年6月、緩刑3年，並應向公庫支付40萬元，犯罪所得39萬8千餘元沒收。

清華大學黃姓副教授被控以不實採購內容，向教育部與科技部詐領研究經費補助將近40萬元，購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或熱印紙等物遭到判刑，圖為清大校園圖片，與本案無關。記者郭政芬／攝影
清華大學黃姓副教授被控以不實採購內容，向教育部與科技部詐領研究經費補助將近40萬元，購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或熱印紙等物遭到判刑，圖為清大校園圖片，與本案無關。記者郭政芬／攝影

教育部 清大 清華大學 詐欺

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