快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

狗狗掙脫牽繩咬傷女子臀部 飼主判拘役10日再賠2萬多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹吳姓女子在社區中庭遛狗時，王姓男子的狗突然掙脫牽繩上前撲咬她臀部，吳女憤而求償15萬餘元，新竹地院刑事庭依過失傷害罪判王男拘役10日後，民事庭再判王男賠償2萬餘元。

吳姓女子指控，前年4月23日下午3點半在新竹市某社區中庭遛狗時，遇到王男手拉犬隻牽繩遛狗，包含白色米克斯犬、黑色米克斯犬及吉娃娃犬至該處散步時，本應注意應握緊牽繩及配戴嘴套，避免犬隻掙脫牽繩脫離飼主控制，四處奔跑，依當時並無不能注意之情事，竟疏未注意握緊牽繩及配戴嘴套，致犬隻掙脫牽繫牽繩後，旋上前撲咬她，她因而受有臀部擦挫傷。

吳女說，因本事故所受損害，包含醫療費用7460元、未來心理諮商費用1萬8000元、交通費用1030元、7日不能工作之損失4944元、精神慰撫金12萬元，以上共計請求15萬1434元。

王男則說起初認為本件是意外，並願負全責，但後來發現本件是因原告自己抱起犬隻，造成犬隻驚嚇，始讓雙方飼養犬隻發生衝突。他認為吳女請求交通費用與身心科門診費用與本件無關，且傷害應不至於休養一周無法工作，且精神慰撫金請求過高。

刑事部分，新竹地院認定王男犯過失傷害罪，處拘役10日，法官認為吳女因王男過失行為而受傷害，堪認身心均受有痛苦，其自得請求被告賠償精神慰撫金。審酌王男未將犬隻管理、控制得當，以致引發此事，判賠精神慰撫金2萬元，加上醫療費用7460元共需賠償2萬7460元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

傷害罪 新竹 遛狗

延伸閱讀

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

蘆洲惡犬撲咬人「看起來像比特犬」 新北動保處要開罰

蘆洲驚傳惡犬咬人案 女遛狗遭撕咬小腿3血洞怒告

相關新聞

清大副教授詐領研究費補助40萬遭判刑 法官：貪圖小利

清華大學黃姓副教授被控以不實採購內容，向教育部與科技部詐領研究經費補助將近40萬元，購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或...

狗狗掙脫牽繩咬傷女子臀部 飼主判拘役10日再賠2萬多

新竹吳姓女子在社區中庭遛狗時，王姓男子的狗突然掙脫牽繩上前撲咬她臀部，吳女憤而求償15萬餘元，新竹地院刑事庭依過失傷害罪...

圍標嘉市除草、修木標案 2名園藝業者違反採購法判刑

經營園藝公司的陳姓、吳姓業者，涉嫌2年前圍標嘉義市植栽除草、修剪樹木等3件標案，共逾1800萬元，嘉義地檢署依違反政府採...

桃園兄弟檔清潔員裝病請假 偽造28份收據吃官司

一對任職於桃園市環境管理處某清潔中隊的黃姓兄弟，為了申請病假分別偽造11次看診證明、變造17次收據，共領取3萬2千餘元薪...

太魯閣事故李義祥肇逃無罪 律師怒批未報案是故意殺人

0402台鐵太魯閣號撞車出軌事故造成49死，許多家屬至今不敢再搭列車，包商李義祥涉過失致死、政府採購法等罪，一審遭判7年...

明知機槍預備槍管遺失 2年後被發現…陸戰66旅8人遭訴

海軍陸戰隊陸戰66旅2020年底發生T75機槍預備槍管遺失1支，卻到2023年經單位審查軍械武器清點資料時才被發現，憲兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。