狗狗掙脫牽繩咬傷女子臀部 飼主判拘役10日再賠2萬多

新竹吳姓女子在社區中庭遛狗時，王姓男子的狗突然掙脫牽繩上前撲咬她臀部，吳女憤而求償15萬餘元，新竹地院刑事庭依過失傷害罪判王男拘役10日後，民事庭再判王男賠償2萬餘元。

吳姓女子指控，前年4月23日下午3點半在新竹市某社區中庭遛狗時，遇到王男手拉犬隻牽繩遛狗，包含白色米克斯犬、黑色米克斯犬及吉娃娃犬至該處散步時，本應注意應握緊牽繩及配戴嘴套，避免犬隻掙脫牽繩脫離飼主控制，四處奔跑，依當時並無不能注意之情事，竟疏未注意握緊牽繩及配戴嘴套，致犬隻掙脫牽繫牽繩後，旋上前撲咬她，她因而受有臀部擦挫傷。

吳女說，因本事故所受損害，包含醫療費用7460元、未來心理諮商費用1萬8000元、交通費用1030元、7日不能工作之損失4944元、精神慰撫金12萬元，以上共計請求15萬1434元。

王男則說起初認為本件是意外，並願負全責，但後來發現本件是因原告自己抱起犬隻，造成犬隻驚嚇，始讓雙方飼養犬隻發生衝突。他認為吳女請求交通費用與身心科門診費用與本件無關，且傷害應不至於休養一周無法工作，且精神慰撫金請求過高。