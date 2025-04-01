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法院出包鍾文智出逃 台高檢主任陳宏達：建請最高檢恢復正己專案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

炒作存託憑證（TDR）的經濟要犯鍾文智棄保潛逃、人間蒸發，台灣高等法院合議庭傳出裁定不必延長電子監控有重大疏失，重創司法公信力，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今天發臉書「正人必先正己，建請最高檢察署應即恢復正己專案」，查明司法官是否涉及不法。

台高檢主任陳宏達今在臉書發文，「正人必先正己，建請最高檢察署應即恢復正己專案」」。曾任特偵組主任的陳宏達認為，案件重創司法公信力，有必要釐清是否有司法官涉及不法情事，最高檢「正己專案」行之有年，建議恢復正己專案查明此案。

2005年3月間最高檢察署成立「正己專案」，全面清查雲林地檢署前檢察官宋宗儀，查出宋濫用檢察官職權向當事人收賄，案件歷經逾９年，判刑12年6月確定；正己專案偵辦起訴雲檢檢察官廖椿堅、徐維嶽，南投地檢署檢察官葉清財，苗栗地檢署檢察官陳正道，桃園地檢署檢察官王朝震，高雄地檢署檢察官吳傑人等人，更追查高院法官集體圖貪瀆案，隨後接獲民眾檢舉，將後續案件移交特偵組。

最高檢若接獲犯罪證據及情資，就能開啟正己專案，由檢察總長指派主任檢察官或檢察官執行專案，判斷是否涉及行政不法或刑事不法，若司法官涉犯刑責就由轄區地檢署分案偵辦，行政行為失當則移司法院追究行政責任。

主任 司法官 檢察官

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