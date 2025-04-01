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圍標嘉市除草、修木標案 2名園藝業者違反採購法判刑
經營園藝公司的陳姓、吳姓業者，涉嫌2年前圍標嘉義市植栽除草、修剪樹木等3件標案，共逾1800萬元，嘉義地檢署依違反政府採購法提起公訴，嘉義地院判決陳男1年徒刑、緩刑3年，支付公庫20萬元，吳女9月徒刑、緩刑2年，支付公庫15萬元。2家園藝公司各罰10萬、8萬元。可上訴。
33歲陳男與33歲吳女在台南各開1家園藝公司，2022年12月間嘉義市政府辦理植栽除草、灌木修剪等標案，依政府採購法規定標案須有3家廠商以上投標才能決標，為確保有3家廠商投標，2人商議用各自的公司名義投標。
開標結果，陳男與吳女的公司共得標3件，約1800餘萬元，但市府發現2家公司投標的文件大同小異，懷疑內容不單純，調查後進而舉發。
檢方調查，2家公司投標文件押標金支票號碼連號，彼此又有互相支出押標金支票的異常關聯性，投標文件的列印缺失、格線變形等狀況一模一樣，字跡雷同等。
陳男坦承製作投標文件，吳女堂弟負責電商直播、出貨並於2022年12月間購買40萬元銀行支票，作為陳男公司其中1件標案的押標金支票。
嘉義地院以違反政府政府採購法，判決陳男1年徒刑，可易科罰金，以1千元折算1日，緩刑3年，判決確定1年內支付公庫20萬元；陳男的公司罰金10萬元，緩刑2年。吳女9月徒刑，得易科罰金，以1千元折算1日，緩刑2年，判決確定1年內支付公庫15萬元；吳女的公司罰金10萬元，緩刑2年。
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