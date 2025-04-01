桃園兄弟檔清潔員裝病請假 偽造28份收據吃官司

一對任職於桃園市環境管理處某清潔中隊的黃姓兄弟，為了申請病假分別偽造11次看診證明、變造17次收據，共領取3萬2千餘元薪資及3千餘元清潔獎金遭檢舉告發，桃園地檢署偵結，分別依行使偽造私文書、行使變造私文書、詐欺取財等罪起訴。

起訴指出，年約50初的黃姓兄弟均在桃園市政府環境管理處任職，2023年2月初，哥哥見弟弟上月底以變造的「看診收據」請病假成功，於是委由不知情業者盜刻「旭康診所收據章」，分別於同年2月16日、5月9、11和23日、6月5日、7月20及27日、8月3、10及17日、9月14日總共偽造11次前往旭康診所的看診證明，向環管處請病假，並給付11次薪資1萬2894元及清潔獎金1441元。

由於弟弟將之前於林會川診所的看診收據，變造改成2023年1月30日就診，並因此成功請病假，於是又分別變造佳揚牙醫診所、康維藥局、安康骨科診所等3家收據的看診日期，分別於同年2月22日、5月9、11、23及25日、6月2及10日、8月4、9、22、26及29日、9月25及28日、10月11日、11月6日共17份看診收據提請病假，獲得環管處給付薪資1萬9932元及清潔獎金2229元，市府接獲檢舉由環管處告發偵辦。