太魯閣事故李義祥肇逃無罪 律師怒批未報案是故意殺人

0402台鐵太魯閣號撞車出軌事故造成49死，許多家屬至今不敢再搭列車，包商李義祥涉過失致死、政府採購法等罪，一審遭判7年10個月，但肇事逃逸無罪，花蓮高分院舉行第二次審理庭，律師主張李義祥事發時不作為旁觀，應有間接故意殺人罪嫌，請求法院重判。

太魯閣號事故距今4年，當天上午9時28分，台鐵408次太魯閣自強號行經花蓮崇德大清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車，列車嚴重出軌，造成車上49人罹難、300多人輕重傷。該案一審判決在2022年11月11日宣判，李義祥判7年10個月，華文好無罪，高分院在上月底第二次審理庭。

受害家屬除透過委任律師代為發聲，也有30多人親自到庭參與審理，想起當時情景仍感到悲痛難過，哽咽且不斷拭淚，並表達意見。

代理被害家屬的律師之一陳孟秀主張，肇事逃逸罪該條的立法理由，是「駕駛人於肇事後，能對被害人即時救護」，但當天李義祥不但沒有第一時間打電話報案，甚至走到邊坡上方，什麼事都沒有做。

陳孟秀表示，李義祥一審肇事逃逸部分判無罪，二審訴狀裡表明這起事故不是肇事，現場有協助拉車子等，氣得直呼「見到鬼嗎」，所有事證表明，他在現場沒有任何救護行為，第一時間也沒有報警，導致消防確認位置是在事故7分鐘後，到現場救護更是在14分鐘後，這幾分鐘對受困者來說非常寶貴。

陳孟秀指出，律師團一再的強調，李義祥不是過失致死或過失致傷害，這就是間接故意殺人，車輛邊坡卡住14分鐘裡，他可以趕快打給台鐵、警消告知狀況，更何況工程車掉落處就是鐵軌，一定會有列車經過，也知道當天不能施工，只要他停下來就不會有死傷。

至於華文好的作為，陳孟秀說，他明知工程車可能滑落鐵軌，卻協助李義祥攔阻車輛滑落而非通報，事後還騎車離開現場，不認為他無辜無罪；且2人犯後態度不佳否認犯行，懇請法官審酌殺人罪酌重量刑。