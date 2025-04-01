明知機槍預備槍管遺失 2年後被發現…陸戰66旅8人遭訴

海軍陸戰隊陸戰66旅2020年底發生T75機槍預備槍管遺失1支，卻到2023年經單位審查軍械武器清點資料時才被發現，憲兵指揮部桃園憲兵隊將相關涉事人移送偵辦，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴8人。

檢方調查，海軍陸戰隊陸戰66旅42歲潘姓中尉排長，自2020年11月23日起至同年月27日止期間，擔任當周軍械武器裝備清點輪值人員，與36歲邱姓中士軍械士2人於24日協助管制移防期間武器裝箱清點確認責任，卻因未落實清點責任，導致單位保管的T75班用機槍「槍號：002246」預備槍管遺失1支。

同年12月14日王姓士官長發現短缺T75班用機槍（槍號：002246）預備槍管1支，42歲梁姓中校營長等7人均明知該預備槍管遺失，且與登載帳冊、移交清冊、專案清點實況不符，卻仍登載不實數據於文書逐層回報上級，時間自2021年自2023年，直至海軍陸戰隊陸戰六六旅後勤科黃姓中尉於2023年3月25日審查單位軍械武器清點資料，察覺有異回報上級，循線追查才發現。

案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦，檢方認為潘、邱2人犯陸海空軍刑法遺失軍用物品罪嫌，梁等7人犯同法虛偽通報及現役軍人公文書登載不實等罪嫌，依法提起公訴。

桃園地院昨開準備程序庭，潘姓中尉排長否認犯罪，表示該支預備槍管並非在他清點或保管時遺失；邱姓中士則承認犯罪，說當時發現槍管遺失時，就依軍品遺損核賠程序處理，但因後來下基地較繁忙且調離職務，就沒有完整跑完程序。

時任梁姓中校營長則否認犯罪，表示T75班用機槍平時會搭配一支正常槍管，預備槍管為其零組件，當時在做附表清冊明細統計時，規定只會登記主件、即機槍「槍號：002246」的序號，不會連零件一起清點，直到後來經下屬通報預備槍管遺失，因為當時正在執行其他任務，且旅上三個營經常互借裝備，因此當時認為槍管還放在旅上，便讓下屬繼續找，直到被上級查悉。