罷免理由指涉性騷 綠議員張之豪告罷免連署領銜人誹謗

面對被罷免壓力的基隆市議員張之豪，今天控告罷免連署領銜人游正義，造謠他「性騷」涉犯公然誹謗和違反選罷法。游正義回應，張不適任，並害怕被罷免，對張提告予以尊重。

國民黨基隆市黨部與民間團體基隆公共事務學會，18日宣示「以罷制罷，以戰止戰」，發起連署罷免民進黨市議員張之豪。游正義當天提出罷免三大理由，包括張之豪不尊重女性，而且曾涉嫌性騷擾。

張之豪今向檢方提告後在臉書貼文，表示「不是不告，時候未到，蒐證齊全，按鈴申告」。他曾說過，造謠他性騷就告，說到做到。「大丈夫做事，求仁得仁，你講，我就告」。

張之豪表示，國民黨用這個誹謗的理由（性騷）向中選會提出罷免他的案子，一個罷免案建立一個誹謗謊言上，也有違反選罷法之嫌，因此他告兩條。

張之豪說，現在大罷免在全台各地都有偽造、死亡連署情事，公然挑戰司法。國民黨對他的罷免提案，偽造情事高達32件，當然也要告。他告發不限制特定對象，基隆的「幕後黑手」會是誰呢？希望檢方全力追查。

游正義表示，所有的連署書都合法取得，完全是由選民直接填寫及交付，對張之豪提告他不畏懼，也不擔心。