詐騙集團也缺工？ 台南麻豆6旬婦淪車手ATM前遭逮

近年來因全台各地詐騙案層出不窮，今年初總統賴清德烙重話要求警方全力打詐，近期掃蕩詐騙車手成果頗佳，未成年車手雖逐漸減少，但卻出現不少中高年齡層或外籍人士車手，台南麻豆警方昨下午在六甲區郵局前ATM，逮獲一名60多歲婦人車手，當場查扣現金15萬。

麻豆警方表示，六甲分駐所林姓巡佐昨下午與余姓女警及洪姓實務訓練生，共同執行巡邏勤務時，發現一名60多歲的婦人徘徊在郵局ATM前，且東張西望、形跡可疑，余警隨即上前盤查，發現該名婦人手持多張他人金融卡，且正在進行提款，當場查扣婦人已提領的15萬現金、金融卡數張及手機等證物。