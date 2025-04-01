詐騙集團也缺工？ 台南麻豆6旬婦淪車手ATM前遭逮
近年來因全台各地詐騙案層出不窮，今年初總統賴清德烙重話要求警方全力打詐，近期掃蕩詐騙車手成果頗佳，未成年車手雖逐漸減少，但卻出現不少中高年齡層或外籍人士車手，台南麻豆警方昨下午在六甲區郵局前ATM，逮獲一名60多歲婦人車手，當場查扣現金15萬。
麻豆警方表示，六甲分駐所林姓巡佐昨下午與余姓女警及洪姓實務訓練生，共同執行巡邏勤務時，發現一名60多歲的婦人徘徊在郵局ATM前，且東張西望、形跡可疑，余警隨即上前盤查，發現該名婦人手持多張他人金融卡，且正在進行提款，當場查扣婦人已提領的15萬現金、金融卡數張及手機等證物。
麻豆警方攔截該名車手後也通知相關被害人，並依法將婦人依詐欺罪及洗錢防制法，移送台南地檢署偵辦；警方也分析，近期因大力掃蕩詐騙車手，恐致詐騙集團缺工，進而轉向招募中老年齡者或外籍人士擔任提款車手，呼籲民眾應提高警覺，若發現親友有可疑求職機會，或要求提供金融帳戶、提款協助等，可向警方或165反詐騙專線查證通報。
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