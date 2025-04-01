快訊

陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

詐騙集團也缺工？ 台南麻豆6旬婦淪車手ATM前遭逮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

近年來因全台各地詐騙案層出不窮，今年初總統賴清德烙重話要求警方全力打詐，近期掃蕩詐騙車手成果頗佳，未成年車手雖逐漸減少，但卻出現不少中高年齡層或外籍人士車手，台南麻豆警方昨下午在六甲區郵局前ATM，逮獲一名60多歲婦人車手，當場查扣現金15萬。

麻豆警方表示，六甲分駐所林姓巡佐昨下午與余姓女警及洪姓實務訓練生，共同執行巡邏勤務時，發現一名60多歲的婦人徘徊在郵局ATM前，且東張西望、形跡可疑，余警隨即上前盤查，發現該名婦人手持多張他人金融卡，且正在進行提款，當場查扣婦人已提領的15萬現金、金融卡數張及手機等證物。

麻豆警方攔截該名車手後也通知相關被害人，並依法將婦人依詐欺罪及洗錢防制法，移送台南地檢署偵辦；警方也分析，近期因大力掃蕩詐騙車手，恐致詐騙集團缺工，進而轉向招募中老年齡者或外籍人士擔任提款車手，呼籲民眾應提高警覺，若發現親友有可疑求職機會，或要求提供金融帳戶、提款協助等，可向警方或165反詐騙專線查證通報。

台南麻豆警方昨下午在六甲區郵局前ATM逮獲一名60多歲婦人車手，當場查扣現金15萬。圖／民眾提供
台南麻豆警方昨下午在六甲區郵局前ATM逮獲一名60多歲婦人車手，當場查扣現金15萬。圖／民眾提供

詐騙集團 車手 郵局

延伸閱讀

謝京穎肉搏詐騙集團摔到瘀青 拍照被騙損失慘重

賴清德嘆牙醫分數超車醫學系 盼不同工不同酬改善缺工

ATM存錢「螢幕金額多400元」 內行曝銀行處理方式：別太高興

說明會臨時喊卡！光電業者欲於麻豆設置發電廠 地方誓死抗爭

相關新聞

京華城案／吳順民6大理由堅稱自己無罪 他反咬邵琇珮改口「悖法行政」

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民，檢方起訴認定他和應曉薇共同收賄5613萬餘元，涉...

獨／強制剝奪親權 家暴父拒美籍夫婦收養8歲兒法院打臉

台南市8歲陳姓男童是家中長子，但生父對未滿6月的女嬰家暴重傷害，生母也被懷疑涉案，均被判停止親權；經社福機構媒合夏威夷美...

獨／台中兩律師涉洩密詐團金主妻 檢起訴今判無罪確定

台中市陳姓男子被檢方指控是詐團金主，陳委林姓、謝姓女律師辯護，檢方查出，林男、謝女涉將同案被告指認陳是金主、提供同案被告...

罷免理由指涉性騷 綠議員張之豪告罷免連署領銜人誹謗

面對被罷免壓力的基隆市議員張之豪，今天控告罷免連署領銜人游正義，造謠他「性騷」涉犯公然誹謗和違反選罷法。游正義回應，張不...

詐騙集團也缺工？ 台南麻豆6旬婦淪車手ATM前遭逮

近年來因全台各地詐騙案層出不窮，今年初總統賴清德烙重話要求警方全力打詐，近期掃蕩詐騙車手成果頗佳，未成年車手雖逐漸減少，...

影／香油錢小偷專偷家鄉宮廟 這次又落網被裁定羈押預防再偷

今年2、3月彰化縣的竹塘鄉與大城鄉，接連發生宮廟香油錢被偷，信眾懷疑是40多歲的大城鄉鄭姓、竹塘鄉詹姓兩名男子所為，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。