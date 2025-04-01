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影／香油錢小偷專偷家鄉宮廟 這次又落網被裁定羈押預防再偷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年2、3月彰化縣的竹塘鄉與大城鄉，接連發生宮廟香油錢被偷，信眾懷疑是40多歲的大城鄉鄭姓、竹塘鄉詹姓兩名男子所為，警方調閱錄影監視畫面，果然又是他們，聲請拘票和搜索票把他們拘提到案，依加重竊盜罪移送並建請聲押獲准。

據了解，竹塘鄉和大城鄉接連兩個月有10間宮廟的香油錢遭竊，金額從幾千元到兩萬多元，宮廟人員報案後，芳苑警分局長宋俊良指示成立專案小組，經調閱宮廟及路口的錄影監視畫面，統籌彙整分析後鎖定大城鄉鄭男、竹塘鄉詹男，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

芳苑警分局指派員警全天候跟監和蒐證，發現他們和以前一樣，鄭男騎爸爸的機車，詹男騎自己的機車，都騎機車代步也當作案工具。日前員警分持搜索票與拘票到兩人居所，把鄭男、詹男從醒夢中叫醒，在他們居所搜出作案工具、衣、鞋，依法查扣外，另搜出安非他命。

鄭男和詹男偷竊香油錢約5萬元，看到警方蒐證的錄影畫面後坦承犯行，警方依毒品危害防制條例、加重竊盜罪嫌移送偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防羈押以防止兩人繼續犯巷，法院裁定准押。

彰化縣芳苑警分局查獲宫廟香油錢竊賊的作案工具等證物。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局查獲宫廟香油錢竊賊的作案工具等證物。圖／民眾提供

檢察官 竊盜

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