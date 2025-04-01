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深夜邊吸毒邊開車...車內濃煙瀰漫 警請他開窗滿滿毒味

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

20多歲傅姓男子深夜邊開車邊吸食含有愷他命的香菸，車內濃煙瀰漫，引起巡邏員警注意，將他攔下，請他打開車窗，只聞到滿滿都是愷他命燃燒氣味，當場逮捕；檢方將傅依涉嫌公共危險罪起訴，台南地院將傅判刑4月、併科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，去年11月17日凌晨2時許，傅姓男子開車行經台南市中西區民生綠園與中山路口處，轄區第二警分局長樂派出所警員賴坤璘、謝宇旻巡邏經過，見車內濃煙瀰漫，覺得可疑，將傅攔下；當傅打開車窗，警員立即聞到濃厚愷他命燃燒氣味，當場將他逮捕。

警方查扣愷他命香煙1支、k盤一組，經採尿送驗，檢驗結果為愷他命（濃度達2509ng/mL）、去甲基愷他命（濃度達3412ng/mL）陽性反應；台南地檢署查出，傅之前也曾涉及公共危險罪獲緩起訴，這次再犯，依不能安全駕駛動力交通工具罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認定，傅姓男子明知施用毒品，將導致對周遭事物辨識及反應能力降低，如駕車行駛於道路上，對一般往來公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟仍罔顧公眾安全，於施用第三級毒品愷他命後，駕駛轎車行駛於道路。

法院審酌，傅漠視法令規範，並置他人生命、身體及財產之安全於不顧，所為實不足取；考量他犯後承認犯行，未肇事致他人受傷，依不能安全駕駛動力交通工具罪判刑4月，併科罰金3萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

傅姓男子深夜邊開車邊吸食含有愷他命的香菸，車內濃煙瀰漫，引起巡邏員警注意，將他攔下。記者袁志豪／翻攝
傅姓男子深夜邊開車邊吸食含有愷他命的香菸，車內濃煙瀰漫，引起巡邏員警注意，將他攔下。記者袁志豪／翻攝

台南 氣味 車行

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