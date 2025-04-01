雅速達廠長害癱員工自己也死於火警 法院判繼承人與公司得賠1332萬
台中豐原雅速達公司2020年工安意外，邱姓廠長指示22歲黃姓員工搬1噸重機台害他被壓斷胸椎，黃下半身癱瘓、性功能障礙，向邱及公司求償2734萬元，未料雅速達2022年發生大火釀4死，邱姓廠長也葬生火窟，法院判邱的3名繼承人、雅速達應給付黃1332萬元，可上訴。
檢方查，雅速達邱姓廠長2020年2月4日要入線課黃姓員工，自入線區將重達1公噸的立式整形機搬到集貨區，卻未注意讓黃受安全衛生訓練，也沒具體指示用何種方式搬運上車。
黃徒手推拉方式將機台搬到華特裝置並操作上升，但機台欠缺固定滑動倒塌壓傷黃，害他胸椎骨折、脊髓神經受損，釀下肢無力、膀胱及性功能永久障礙，檢方依過失致重傷害起訴邱。
台中地院一審刑事庭認為，邱指派黃搬機台，未注意提供安全訓練、設備才造成重傷，其犯後否認，還對黃員恐嚇另被起訴，依過失致人重傷罪判他8月。
黃男再提民事求償，主張傷後下半身癱瘓、大小便失禁，依醫療、勞動力減損、看護及精神撫慰金等2534萬多元，黃的父母也主張精神撫慰金各100萬元，一共向邱、雅速達公司求償2734萬多元。
邱男對黃受傷不否認，但認為他求償金額多有浮濫，還說黃復原程度良好，事發後1年參加廟會陣頭，認為求償金額過高；雅速達公司說，事故後已賠償黃57萬元，並稱黃在未受指示下，擅自從事非其職務內的搬運機台作業，主張駁回。
民事庭根據黃男傷後就醫、看護及傷勢、勞動力減損達75%等統計加總，其求償1252萬元為適當，其父母精神撫慰金各40萬元，另因邱男訴訟中死亡，判邱的3名繼承人、雅速達公司，一共應給付黃及其父母1332萬7966元。
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