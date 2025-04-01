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今年就要外派 調查官竟在賽車場女廁裝針孔偷拍女模遭起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機偷拍18名showgirl、女模、女賽車手如廁，台南地檢署依妨害性隱私及不實性影像罪提起公訴。

據了解，由於近年東南亞政經局勢瞬息萬變，加上電詐、人口販運、博弈及洗錢問題嚴重，調查局遴選駐外法務秘書不是只看語言專長與辦案績效，最重要的是情蒐能力、外勤據點經驗，並要能協助緝拿重大外逃要犯。像是「88會館」負責人郭哲敏藏身泰國，就是經驗豐富的駐外調查官掌握情資才緝獲。

知名國立大學碩士畢業、調查班39期的劉姓調查官（約50歲）原任職調查局局本部重要單位，即獲選外派東南亞法務秘書、委以重任，原本今年7月要出任；但去年7月28日清晨8時許，他前往台南市安定區安定賽車場，將2組針孔攝影機藏放在賽車場2間女廁。

當時賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」，劉表面上前往是要與相關單位業務交流，結果他安裝攝影機偷拍，被賽車場女員工發現，從藏放位置、角度明顯是刻意偷拍，直接報警；轄區台南市警善化分局研判偷拍嫌犯會再次趁無人之際，返回取走攝影機，派員警在周圍守株待兔。

警員當天下午，果然發現劉姓調查官開車返回，並在女廁周邊徘徊；警方研判劉形跡可疑，上前盤查，當時劉面露驚慌，警方經劉同意搜索隨身背包，當場查獲偷拍工具，帶回偵訊。

警方勘驗針孔攝影機記憶卡，發現劉在藏放攝影機過程把自己錄了進去，經查攝影機一共錄到18名展場showgirl、女模、女員工、女賽車手，其中有15人被拍攝到如廁、更衣畫面，有3人因該間廁所攝影機鏡頭角度遭遮蔽物遮擋，拍攝影像呈現全黑狀態。

台南地檢署偵訊時，劉姓調查官承認犯行，認定涉犯無故攝錄他人性影像罪以及無故攝錄他人性影像未遂罪，偵結後提起公訴；檢方指出，劉所為18次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。

據了解，調查局日前收到起訴書，才知道劉姓調查官犯下本案，已將他調離現職，也不會讓他外派，同時啟動行政調查，將召開臨時考績委員會，從嚴議處。

調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機。本報資料照片
調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機。本報資料照片

偷拍 台南 針孔攝影機

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