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惡劣保母猛搖9月大男嬰害他腦傷近失明發展遲緩 判關4年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母蕭美智6年前照顧未滿9個月大的男嬰，卻抓住男嬰身體猛力搖晃，讓頭部劇烈甩動，造成男嬰腦部受損、發展遲緩、視力嚴重損傷，最高法院依傷害兒童身體致重傷罪判刑4年，全案定讞。

蕭女2019年2月11日開始受張姓夫婦委託，照顧未滿9個月大的男嬰，但同年2月20日她抓住男嬰身體大力地搖晃，導致男嬰頭頸部劇烈甩動。父母將男嬰帶回家後察覺身體有異，打電話叫救護車送醫，醫院建議家屬轉診至醫學中心，男嬰經診斷左側硬腦膜下血腫併腦病變併癲癇、動作發展遲緩、雙側視力障礙等傷害。

男嬰同年日5月1日再因雙側硬腦膜下血腫到台大醫院接受腦室腹腔分流手術，目前仍嚴重視力損傷、鬥雞眼的嚴重減損視能及癲癇、偏癱、發育遲緩。　

蕭女否認犯行，供稱男嬰案發當日抵達的時間比平常晚，且家屬也表示男嬰前一天返家後就一直睡到當日送托，她發現男嬰食慾不佳，在餵食過程中，男嬰曾以坐姿自行往後仰倒在安全軟墊上，她安撫男嬰睡著後，父母就在當天下午5時30分接回去，她並未搖晃男嬰身體。

士林地方法院一審依業務過失致重傷罪判處蕭女1年6月徒刑，案件上訴，台灣高等法院二審認定蕭女有故意傷害的犯意，改依成年人傷害兒童身體致重傷罪判處4年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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父母 癲癇 視力

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