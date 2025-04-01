京華城案／吳順民6大理由堅稱自己無罪 他反咬邵琇珮改口「悖法行政」

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民，檢方起訴認定他和應曉薇共同收賄5613萬餘元，涉犯貪汙治罪條例收賄罪嫌，吳順民開庭提出6大理由主張無罪，並說他一輩子奉公守法，絕沒有做違法的事情，希望法官還他清白。

吳順民表示，理由一他否認犯罪，認為檢察官起訴內容都是錯誤的，根本沒有這回事他不是應曉薇的助理，而是無給職顧問，是類似志工、義工的性質。理由二，沈慶京、柯文哲和應曉薇之間有何交換條件或約定，他都不知道，他從未參與協會的事情。

吳順民說，理由三，京華城最終通過的計畫案，是都委會前執秘邵琇珮提出的行政指導，是她主動提案可以參考部分法規，所以他也認為申請案是合法的，市府要不要通過、如何審查是市府職權，他也是看了起訴書才知道邵琇珮在偵查時改口說當時是「悖法行政」。

他指出，理由四，他只是退休十幾年的市民，沒有對公務員關說、施壓的能力，更沒有實質影響力；理由五，他擔任威京集團顧問是領合法收入，每年都有繳稅，絕非賄款。理由六，他一輩子奉公守法，從來沒想過要做違法的事情，他覺得自己很冤枉，「希望法官還我清白」。

吳順民委任律師表示，吳順民是退休平民，不是公務員，也不是威京集團安排在應曉薇身邊的人，他對威京集團贊助應曉薇協會的相關事項，毫不知情。

律師指出，吳順民退休後去擔任應曉薇無給職顧問是很正常的，尤其是像他有專業的人，退休後為了讓自己不要老化太快，任職義工、志工都是很正常的。

檢察官起訴認為，吳順民先前為北市都發局副總工程司，2014年2月5日退休後擔任應曉薇助理，2017年受領威京集團旗下兆欣公司的薪水，2020年則由鼎越公司支付薪水。2017年6月6日應曉薇質詢要求京華城容積率由392%至560%，之後又三度開協調會要求恢復20284.39平方公尺樓地板面積，而吳順民都在場。

檢察官指出，根據北市府公務員的說法，吳順民時常關心京華城案進度，並施壓、關說，公務員還說「只要一發文，吳順民就會打電話來催」、「我被叫去應曉薇辦公室，都是吳順民通知的」等語，公務員認為吳順民就是應曉薇的人，但卻不知道吳順民拿威京集團的錢。