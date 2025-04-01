快訊

陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案／吳順民6大理由堅稱自己無罪 他反咬邵琇珮改口「悖法行政」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民，檢方起訴認定他和應曉薇共同收賄5613萬餘元，涉犯貪汙治罪條例收賄罪嫌，吳順民開庭提出6大理由主張無罪，並說他一輩子奉公守法，絕沒有做違法的事情，希望法官還他清白。

吳順民表示，理由一他否認犯罪，認為檢察官起訴內容都是錯誤的，根本沒有這回事他不是應曉薇的助理，而是無給職顧問，是類似志工、義工的性質。理由二，沈慶京、柯文哲和應曉薇之間有何交換條件或約定，他都不知道，他從未參與協會的事情。

吳順民說，理由三，京華城最終通過的計畫案，是都委會前執秘邵琇珮提出的行政指導，是她主動提案可以參考部分法規，所以他也認為申請案是合法的，市府要不要通過、如何審查是市府職權，他也是看了起訴書才知道邵琇珮在偵查時改口說當時是「悖法行政」。

他指出，理由四，他只是退休十幾年的市民，沒有對公務員關說、施壓的能力，更沒有實質影響力；理由五，他擔任威京集團顧問是領合法收入，每年都有繳稅，絕非賄款。理由六，他一輩子奉公守法，從來沒想過要做違法的事情，他覺得自己很冤枉，「希望法官還我清白」。

吳順民委任律師表示，吳順民是退休平民，不是公務員，也不是威京集團安排在應曉薇身邊的人，他對威京集團贊助應曉薇協會的相關事項，毫不知情。

律師指出，吳順民退休後去擔任應曉薇無給職顧問是很正常的，尤其是像他有專業的人，退休後為了讓自己不要老化太快，任職義工、志工都是很正常的。

檢察官起訴認為，吳順民先前為北市都發局副總工程司，2014年2月5日退休後擔任應曉薇助理，2017年受領威京集團旗下兆欣公司的薪水，2020年則由鼎越公司支付薪水。2017年6月6日應曉薇質詢要求京華城容積率由392%至560%，之後又三度開協調會要求恢復20284.39平方公尺樓地板面積，而吳順民都在場。

檢察官指出，根據北市府公務員的說法，吳順民時常關心京華城案進度，並施壓、關說，公務員還說「只要一發文，吳順民就會打電話來催」、「我被叫去應曉薇辦公室，都是吳順民通知的」等語，公務員認為吳順民就是應曉薇的人，但卻不知道吳順民拿威京集團的錢。

檢方表示，鼎越開發前董事長朱亞虎等人也指出，吳順民雖然領兆欣公司薪水、掛名顧問，但都只處理京華城案；另認定威京集團為加速市府核發建照，持續行賄應曉薇、吳順民，共計應曉薇收賄5250萬元、吳順民收賄363萬餘元，共計5613萬餘元。

台北地方法院審理京華城案，上午傳喚國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理京華城案，上午傳喚國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）。記者曾原信／攝影

公務員 吳順民 應曉薇

延伸閱讀

京華城案 北院傳喚吳順民、彭振聲

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

應曉薇收賄5250萬不認罪 求檢「拿出女人的同理心」：想回去照顧母親

京華城案庭訊 沈慶京主打有病拚保外醫治：大便大出5個「方糖」般血塊

相關新聞

京華城案／吳順民6大理由堅稱自己無罪 他反咬邵琇珮改口「悖法行政」

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民，檢方起訴認定他和應曉薇共同收賄5613萬餘元，涉...

獨／強制剝奪親權 家暴父拒美籍夫婦收養8歲兒法院打臉

台南市8歲陳姓男童是家中長子，但生父對未滿6月的女嬰家暴重傷害，生母也被懷疑涉案，均被判停止親權；經社福機構媒合夏威夷美...

獨／台中兩律師涉洩密詐團金主妻 檢起訴今判無罪確定

台中市陳姓男子被檢方指控是詐團金主，陳委林姓、謝姓女律師辯護，檢方查出，林男、謝女涉將同案被告指認陳是金主、提供同案被告...

罷免理由指涉性騷 綠議員張之豪告罷免連署領銜人誹謗

面對被罷免壓力的基隆市議員張之豪，今天控告罷免連署領銜人游正義，造謠他「性騷」涉犯公然誹謗和違反選罷法。游正義回應，張不...

詐騙集團也缺工？ 台南麻豆6旬婦淪車手ATM前遭逮

近年來因全台各地詐騙案層出不窮，今年初總統賴清德烙重話要求警方全力打詐，近期掃蕩詐騙車手成果頗佳，未成年車手雖逐漸減少，...

影／香油錢小偷專偷家鄉宮廟 這次又落網被裁定羈押預防再偷

今年2、3月彰化縣的竹塘鄉與大城鄉，接連發生宮廟香油錢被偷，信眾懷疑是40多歲的大城鄉鄭姓、竹塘鄉詹姓兩名男子所為，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。