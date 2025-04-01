妙齡女換新手機 店員幫移資料竟用AirDrop偷存她私密照

台中劉姓男子在遠傳電信某直營門市擔任店員時，有女顧客買新的iPhone手機請他幫轉移資料，劉發現手機相簿內有女子私密照片、影片，竟偷用AirDrop傳到自己手機收藏，女子回家手機跳通知才曝光，法院依妨害電腦使用罪判劉2月，可上訴。

檢警調查，劉男當時在遠傳某直營門市任職，女顧客2024年11月10日下午1點多到場購買新手機，同時再請劉男幫她將就手機內部的資料轉移到新手機內。

未料劉使用過程中，因發現女子手機相簿內存有她個人私密照、影片，竟然就以AirDrop傳輸方式，偷偷將對方1張私密照、1段影片傳到自己的手機內收藏。

後來女顧客消費完回家，新手機的通知欄卻顯示有「資料分享」的情形，她緊覺有異狀擔心私密照外洩，向轄區警方報案後追查才曝光。

劉男落網後於警詢、偵查時均坦承不諱，與女顧客指證相符，被害人也提出手機截圖、電話錄音等佐證，檢方依妨害電腦使用罪嫌將劉向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，劉無故將女顧客手機中私密照、影片傳到自己手機內，侵害對方權益，考量他犯後坦承，但女子無意願調解等一切情狀，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪判劉2月，得易科罰金。