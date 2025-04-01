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獨／台中兩律師涉洩密詐團金主妻 檢起訴今判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子被檢方指控是詐團金主，陳委林姓、謝姓女律師辯護，檢方查出，林男、謝女涉將同案被告指認陳是金主、提供同案被告的口卡片供陳男妻子翻拍，涉嫌洩密，一審認定，陳被同案被告指認為金主，已在檢方抗告書中提及，另外陳妻翻拍口卡來源，證述不一，認此案證據不足，判兩律師無罪，二審今駁回上訴，判無罪確定。

林男、謝女是執業律師，二人是台中地檢署在2022年偵辦陳姓男子為金主的詐騙集團案件時，擔任陳男的委任律師，陳在同年9月間被拘提到案後，檢方諭知交保，檢方後續在同年11月間，再度拘提陳、費女、吳南到案後，聲押陳遭法院駁回，檢方抗告二次後，法院在隔年2月裁押。

檢方指控，林男、謝女是陳男律師，但林在陳羈押前後，透過通訊軟體FaceTime、LINE，告知陳男妻子有關同案被告費女、吳男指認對話中所述「眼鏡」即為陳男，陳即是集團負責人等偵查中秘密。

另外2023年2月間陳男遭台中地院裁定羈押後，陳男到林男的律師事務所，因林不在所，由謝女與陳男妻子會談，謝女提供該案卷證，讓陳妻翻拍同案費姓女子的口卡片（身分證副本），因此檢方認定，林男、謝女涉及洩密，據此起訴。

台中地院審理時，二人都否認犯行，林辯稱，陳男妻子知道陳被同案被告指認，是透過檢方的抗告書以及陳男告知，既然該資訊已在抗告書載明，且抗告書也有寄給陳男，該消息是否屬於偵查中秘密，應有疑義，另外事務所也沒有取得陳男詐欺案的電子卷證。

謝女則說，未參與陳男羈押程序，無看過卷證，且陳妻拍攝相片的地點顯示在桃園市山子頂，而她人在台中。

法官審認，依據對話紀錄與陳妻證詞，認定當時陳男與林姓律師聯繫時，因陳無手機，所以使用陳妻手機，且陳與律師對話時，陳妻也在旁，可以聽見，加上抗告書有寫陳已被同案被告指認為金主，因此陳妻得知相關詐欺案訊息，並非透過兩名律師說法，可以採信。

另外，陳妻手機翻拍同案被告費女的口卡片，顯示的拍攝地點是在桃園市山子頂、時間為2023年3月間，而陳妻在2023年2月前往林男位於台中市的律師事務所時，僅停留2分鐘的時間，有監視器紀錄，依照證人證詞，當時是要拿陳男眼鏡，該時間短暫，應不足以翻拍卷證資料。

法官審認，此案檢方提供的事證不足，兩名被告律師與證人證詞可信，此案仍有合理懷疑，尚未達一般人沒有懷疑，確認為真實的程度，判二人無罪。

台中市林姓、謝姓女律師被檢方指控洩密給詐團金主妻子，台中高分院今判無罪確定。圖／本報系資料照
台中市林姓、謝姓女律師被檢方指控洩密給詐團金主妻子，台中高分院今判無罪確定。圖／本報系資料照

妻子 律師 翻拍

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