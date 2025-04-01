銀行經理諸慶恩死亡22年獲無罪判決 檢方轉發家屬給慶恩的公開信

銀行經理諸慶恩被控偽造定存單含冤而死案，死亡22年獲無罪判決，創史上法律程序最複雜的死亡被告平冤先例。諸慶恩家屬透過台灣高等檢察署發出一封「給諸慶恩的公開信」抒發多年情緒，也提及感謝檢察官、律師、大法官等幫助者不放棄，最終讓慶恩回復他的清譽，獲得無罪判決確定。

諸慶恩家屬寫給諸慶恩的公開信如下：

慶恩，我們做到了，你是無罪的！

你走了已經二十多年，但又好像從未離開過我們。

你剛走時，我雖然每天依舊上班接送小孩，但就像行屍走肉般生活。我也曾想過帶著小孩遠走他鄉避免觸景傷情，但考量諸爸諸媽經歷白髮送走黑髮這般人間至痛後，孫女的陪伴應該是讓他們活下去最大的力量了吧。

但只要空閒下來，眼淚就不住地流，回到家就躲在房間哭，因為不敢在諸爸諸媽面前流淚怕惹他們也難過。常常開車回神時不知所在何處，送小孩上學直到他們喊著”媽媽，學校過頭了”….

這樣的日子過了好久，慶恩妹妹跟我說”不開心的媽媽就會有不快樂的小孩”。此時我才驚覺：不能剝奪孩子的笑容！自此打起精神認真上班，周末假日陪小孩玩，一起學游泳溜直排輪騎腳踏車，每每看到小孩開朗的笑容與自信的臉龐，彷彿看到慶恩向我點頭，提醒我要教孩子像他一樣：孝順父母、友愛姐妹、認真負責、熱心公益並奉獻教會。

感謝邢泰釗檢察總長、張斗輝檢察長、陳佳秀檢察長、黃冠運檢察官、林麗瑩檢察官、理律前所長李念祖律師與眾律師、宏鑑陳美玲律師與同仁、支持憲法救濟的五位大法官、揭發不肖商人並啟動調查的監察委員、為慶恩伸張正義的媒體、和每一位支持幫助者，以及多年來陪伴家屬身旁的至親好友。無數次開會討論，各種提案包括再審、非常上訴、大法官釋憲等。一次又一次的希望又失望，每每曙光乍現後又被黑暗包圍。

感謝各位的不放棄，甚至給我力量置死地而後生，才有今日從非常上訴到最高法院撤銷不受理判決、高院裁定重啟再審，到臺高檢撤回上訴，長達數年曲折又折磨的救濟途徑，感恩最終讓慶恩回復他的清譽，獲得無罪判決確定！

今天的我終於可以挺直腰桿，大聲對女兒說：你們爸爸的人格尊嚴不容冤屈，他值得尊敬，就像媽媽一遍又一遍的形容。從此爸爸的官司不再是一個禁忌話題，爸爸的清白也不容有心人士詆毀或以訛傳訛。慶恩活著的時候是很多人的榜樣，離開時仍感動親友信主，二十多年後又以他的案件見證司法意義在於守護人民，縱使重重困難也不成為不糾錯的理由。如同詩篇二十三篇所說：我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害， 因為祢與我同在； 祢的杖祢的竿都安慰我。 在我敵人面前，祢為我擺設筵席； 祢用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨著我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。阿們！

慶恩家屬敬上