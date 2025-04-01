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3千人推擠瘋搶10萬紙鈔 Mr.R撒錢緩起訴培根拋玩具鈔不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

Mr.R（R哥）林德柔IG有20.7萬人追蹤人氣，去年在台北市信義區拿噴鈔槍撒錢10萬元，導致民眾推擠搶錢。台北地檢署今偵結，考量活動中止未造成人員傷害，依以他法致生公眾往來危險罪給予緩起訴處分，支付公庫15萬元、參加法治教育1場。反骨男孩成員「培根」饒培生拋8張玩具紙鈔自行娛樂，獲不起訴處分。

緩起訴指出，去年5月10日林男公開在Instagram、Threads公開要在微風南山廣場發送新台幣，深夜11時許在現場手持噴鈔機撒錢共10萬元的千元紙鈔，現場民眾爭相推擠撿取，阻礙現場及周邊交通，而致生往來危險，當時警方獲報到場制止林男並疏散民眾。

林男到案坦承不諱，並提出當天信義區事件照片等，對於自己不當行為，浪費社會資源深感悔意，發錢沒有惡意，沒想到會來這麼多人，他以後會發錢會找如動物之家等慈善團體，至於他不認識撒玩具假鈔的饒男，饒男是在人潮稍微退散才到場。

饒男涉以雙手向空中拋撒千元玩具紙鈔，致民眾爭相撿取，阻礙現場及周邊交通致生往來危險。饒男供稱，他的工作人員告訴他有撒鈔活動，覺得有趣才到現場觀看，拿了工作人員給的8張玩具鈔拋向空中，活動結束林男和粉絲合照才過去合照，他到場時警察已經在場，路人撿玩具鈔但沒有推擠。

檢方認為，林男涉犯刑法第185條第1項以他法致生公眾往來危險罪，考量沒有前科、坦承犯行、態度良好，撒錢活動立即中止沒有造成人員傷害等，經此事偵查當知警惕應無再犯之虞，給予緩起訴，緩起訴期間1年，支付公庫15萬元、參加法治教育1場。饒男為在活動期間大肆叫囂、號召民眾聚集，其行為僅是利用林男活動後殘餘現場人氣自行娛樂，且他拋玩具鈔未造成群眾間危險情狀，全案罪嫌不足給予不起訴處分。

林姓網紅為撒錢行為向社會大眾道歉。記者廖炳棋/翻攝
林姓網紅為撒錢行為向社會大眾道歉。記者廖炳棋/翻攝

動物之家 微風南山

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