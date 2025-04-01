房客未繳租房東入室清空物品 反而吃上侵入住宅罪被判拘役30日

嘉義高姓婦人因陳姓租客沒有按時繳租，以備用鑰匙進入租屋將陳男財物全部清空，陳男以侵入住宅告上法院。陳婦主張，已事先通知、雙方約定期滿可以將東西視為廢棄物清理。法官認為，即使是所有權人也不能任意進入租屋等理由，依犯無故侵入住宅罪，處拘役30日。可上訴。

58歲高婦與陳男於2023年7月簽訂為期1年租約，陳男自同年10月起沒有按時繳納租金，高婦於同年11月10日未經陳男同意擅自持備用鑰匙，涉嫌無故侵入租屋內，將陳男所有財物全數清空。陳男發現後報警，警方將高婦依涉嫌無故侵入住宅罪嫌送辦，檢方向地院聲請簡易判決處刑。

高婦辯稱，在2023年11月4日曾以LINE提醒陳男要清空搬走，他也允諾11月5日要清空，但都沒有處理，於是她在11月10日將東西清空。而且租約書有約定如契約期滿，可以廢棄物處理。

法院審理，即使是房屋所有權人，催告遷讓房屋，對方置之不理，不能就此認為可以自由進出租屋，還有訴訟等途徑可以主張權利。雖然約定租約關係消滅時，房東向租客催告，屆期仍不取回時，視為拋棄其所有權，但該約定是在處理租賃關係消滅並完成點交後，租客仍遺留物品在系爭房屋的問題。