快訊

花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聽新聞
0:00 / 0:00

房客未繳租房東入室清空物品 反而吃上侵入住宅罪被判拘役30日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義高姓婦人因陳姓租客沒有按時繳租，以備用鑰匙進入租屋將陳男財物全部清空，陳男以侵入住宅告上法院。陳婦主張，已事先通知、雙方約定期滿可以將東西視為廢棄物清理。法官認為，即使是所有權人也不能任意進入租屋等理由，依犯無故侵入住宅罪，處拘役30日。可上訴。

58歲高婦與陳男於2023年7月簽訂為期1年租約，陳男自同年10月起沒有按時繳納租金，高婦於同年11月10日未經陳男同意擅自持備用鑰匙，涉嫌無故侵入租屋內，將陳男所有財物全數清空。陳男發現後報警，警方將高婦依涉嫌無故侵入住宅罪嫌送辦，檢方向地院聲請簡易判決處刑。

高婦辯稱，在2023年11月4日曾以LINE提醒陳男要清空搬走，他也允諾11月5日要清空，但都沒有處理，於是她在11月10日將東西清空。而且租約書有約定如契約期滿，可以廢棄物處理。

法院審理，即使是房屋所有權人，催告遷讓房屋，對方置之不理，不能就此認為可以自由進出租屋，還有訴訟等途徑可以主張權利。雖然約定租約關係消滅時，房東向租客催告，屆期仍不取回時，視為拋棄其所有權，但該約定是在處理租賃關係消滅並完成點交後，租客仍遺留物品在系爭房屋的問題。

法官審酌，高婦因陳男積欠租金，沒有等到陳男搬遷，即任意侵入住宅，對陳男的居住自由安全造成危害，欠缺尊重他人法治觀念，至今沒有和解，考量犯後態度、智識程度、家庭經濟狀況等，依犯無故侵入住宅罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日。

房客未繳租又無視催告，房東進入租屋清空物品，被判無故侵入住宅罪。圖／本報資料照片
房客未繳租又無視催告，房東進入租屋清空物品，被判無故侵入住宅罪。圖／本報資料照片

廢棄物 房屋 租客

延伸閱讀

屏東森林遭棄400公斤廢棄物 林保署加強監控

台南明起大停水 她與鄰居為用水鬧上法庭遭判拘役40日

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

核2因應除役拆廠將建低放射性廢棄物貯庫 可存12.5萬桶

相關新聞

京華城案／吳順民6大理由堅稱自己無罪 他反咬邵琇珮改口「悖法行政」

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚議員應曉薇助理吳順民，檢方起訴認定他和應曉薇共同收賄5613萬餘元，涉...

獨／強制剝奪親權 家暴父拒美籍夫婦收養8歲兒法院打臉

台南市8歲陳姓男童是家中長子，但生父對未滿6月的女嬰家暴重傷害，生母也被懷疑涉案，均被判停止親權；經社福機構媒合夏威夷美...

獨／台中兩律師涉洩密詐團金主妻 檢起訴今判無罪確定

台中市陳姓男子被檢方指控是詐團金主，陳委林姓、謝姓女律師辯護，檢方查出，林男、謝女涉將同案被告指認陳是金主、提供同案被告...

妙齡女換新手機 店員幫移資料竟用AirDrop偷存她私密照

台中劉姓男子在遠傳電信某直營門市擔任店員時，有女顧客買新的iPhone手機請他幫轉移資料，劉發現手機相簿內有女子私密照片...

銀行經理諸慶恩死亡22年獲無罪判決 檢方轉發家屬給慶恩的公開信

銀行經理諸慶恩被控偽造定存單含冤而死案，死亡22年獲無罪判決，創史上法律程序最複雜的死亡被告平冤先例。諸慶恩家屬透過台灣...

3千人推擠瘋搶10萬紙鈔 Mr.R撒錢緩起訴培根拋玩具鈔不起訴

Mr.R（R哥）林德柔IG有20.7萬人追蹤人氣，去年在台北市信義區拿噴鈔槍撒錢10萬元，導致民眾推擠搶錢。台北地檢署今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。