快訊

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

京華城案 北院傳喚吳順民、彭振聲

中央社／ 台北1日電

台北地方法院審理京華城案，今天再開準備程序庭，傳喚應曉薇助理吳順民、前台北市副市長彭振聲。2人涉犯收賄、圖利等罪，在偵查期間均被檢方聲押禁見獲准，先後以新台幣500萬元交保。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

吳順民被控收受沈慶京賄賂363萬5484元，與應曉薇共同要求北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力干涉公務員行使職權，並持續護航鼎越公司取得最高20%容積獎勵的建造執照。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪起訴吳順民。

彭振聲則涉嫌與柯文哲、沈慶京共犯圖利京華城公司，被檢方依貪污治罪條例主管監督事務圖利罪起訴。檢察官審酌彭振聲犯後坦承犯行，偵查中自白犯罪，向法院求刑3年。彭振聲於1月23日首度開庭時表示，偵查中該講的都講了，該認罪的也都認了，「我沒有要翻供」，對於檢察官起訴沒有意見。

彭振聲 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

又是檢察官林俊言？ 京華城案黃景茂爆：拿別人文件要我認罪

檢遭控逼沈慶京咬柯文哲 律師點名唯二認罪者也有「消失3小時」

相關新聞

獨／強制剝奪親權 家暴父拒美籍夫婦收養8歲兒法院打臉

台南市8歲陳姓男童是家中長子，但生父對未滿6月的女嬰家暴重傷害，生母也被懷疑涉案，均被判停止親權；經社福機構媒合夏威夷美...

鍾文智溜了法官被指偽造文書甩鍋檢方 高院今否認媒體報導

經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃，卻被發現台灣...

家暴父被剝奪親權 律師：疏於照顧、不當管教也都可能

台南市8歲陳姓男童經社福機構媒合夏威夷美籍夫妻收養男童，犯下對女兒家暴的陳父竟不同意，主張他出獄後就會照顧扶養兒子，法院...

房客未繳租房東入室清空物品 反而吃上侵入住宅罪被判拘役30日

嘉義高姓婦人因陳姓租客沒有按時繳租，以備用鑰匙進入租屋將陳男財物全部清空，陳男以侵入住宅告上法院。陳婦主張，已事先通知、...

京華城案 北院傳喚吳順民、彭振聲

台北地方法院審理京華城案，今天再開準備程序庭，傳喚應曉薇助理吳順民、前台北市副市長彭振聲。2人涉犯收賄、圖利等罪，在偵查...

宜蘭市代會主席林智勇犯罪嫌疑重大 恐有逃亡之虞繼續羈押

宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪汙借牌得標及賄選案，原有3人在押，宜蘭地方法院昨召開接押庭，法官認為林智勇犯罪嫌疑重大，且擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。