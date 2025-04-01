獨／強制剝奪親權 家暴父拒美籍夫婦收養8歲兒法院打臉

台南市8歲陳姓男童是家中長子，但生父對未滿6月的女嬰家暴重傷害，生母也被懷疑涉案，均被判停止親權；經社福機構媒合夏威夷美籍夫妻收養男童，陳父竟不同意，庭訊主張他出獄後就會照顧扶養兒子。台南地院裁定，本案不須經過父親同意，判決認可收養。

判決書指出，陳姓男子2019年7月因未滿6個月大的女兒哭鬧，情緒失控，猛力搖晃導致女嬰肋骨及全身多處骨折、顱內出血合併缺氧缺血性腦病變、雙側視網膜出血，腦部機能受損衍生嚴重腦性麻痺等重傷害，迄今必須仰賴鼻胃管進食，法院將陳判刑7年定讞。

陳姓男子的長子當時年僅2歲，陳對女兒犯下家暴重傷害，母親也被懷疑涉案，台南地院裁定停止父母親權，為男童指定監護人、交由社會局安置；據男童收出養評估報告指出，男童2017年出生時發展遲緩，父親將照顧責任推給母親，又常大聲怒罵，導致男童心理恐懼。

報告認為，陳姓男童生父母長期經濟狀況不穩定，對於兒子後續醫療及安置情形漠不關心，並且抗拒任何處遇，未能提出照顧計畫；經確認並沒有其他家庭系統可供照護男童，為孩子終身幸福設想，盼覓得國外愛心家庭收養。

來自夏威夷的美籍格雷夫妻，結婚多年、感情恩愛、經濟穩定，但膝下無子，希望以收養方式增加家庭成員；經美國慈愛領養機構推薦，向天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家提出收養申請，基金會評估格雷夫妻是適合的愛心家庭。

在基金會媒合下，今年8歲的陳姓男童與監護人均同意收養契約，並聲請法院認可；但男童陳姓生父在今年2月12日以視訊出庭主張，他有5個小孩，有3人已經出養，他不同意長子再出養。陳表示，他再過一年多可以聲請假釋，出獄後會配合社會局將兒子接回姑姑那邊照顧。

陳指出，他還有乾媽可以照顧扶養兒子，對方也願意全額負擔扶養費；陳的妻子、男童生母出庭則稱，同意出養，她因另案入獄，去年6月出獄後沒有去看過兒子，她經濟狀況不佳，生活自理尚有困難，沒有能力照顧。

男童生母認為，丈夫沒有條件、能力照顧兒子，且丈夫情緒管理不佳，生氣時會動手打小孩，又沒有穩定工作收入；法院指出，男童生父親職能力不足勝任照顧兒子，即使可申請假釋，然是否獲得假釋尚未確定，出獄後又需重新適應社會、尋找工作，充滿較多不安穩因素。

法院審酌，雖然子女被收養時，應得其父母之同意，但陳姓男童生父母親職能力及經濟狀況各方面，均有不利男童情事，父母無法負擔照顧責任，考量男童最佳利益，本案監護人聲請收養無需生父同意。

依據台南嬰兒之家媒合評估與建議，美籍格雷夫妻二人均年長於男童20歲以上，身心健康，無犯罪紀錄，財務狀況正常；雖然沒撫育經驗，但致力學習兒童成長發展相關身心理知識，且二人個性開朗，喜好戶外運動，對男童情緒可提供溫暖、有力且寬容態度。

此外，格雷母親對中華文化有接觸，會說中文，可與男童對話提供支持與依靠；格雷夫妻以積極正向態度因應未來挑戰，持續提供家庭影片、規劃未來就學安排及中文資源，以期增進男童未來生活安全感。

評估指出，格雷夫妻收養動機良善，符合夏威夷及美國移民局收養準則；二人正向教養態度、對男童原生文化的開放與接納，應可勝任收養，不論在身心靈、健康或文化教育上將有助於男童生活適應，在人力、物力、財力及身心狀態上均足以提供安全及充滿愛的成長環境。

法院認定，格雷夫妻家庭狀況、經濟能力、人格特質、親職能力等方面，均足以使男童獲得良好照顧，符合男童最佳利益，且具有出養必要性，判決應予認可收養。

陳父未來出獄後，雖然仍可以主張有面會交往權，但兒子離開台灣後，連見都見不到。