家暴父被剝奪親權 律師：疏於照顧、不當管教也都可能

台南市8歲陳姓男童經社福機構媒合夏威夷美籍夫妻收養男童，犯下對女兒家暴的陳父竟不同意，主張他出獄後就會照顧扶養兒子，法院裁定不須經過父親同意，判決認可收養，未來陳父連兒子都見不到。律師黃睦涵說明，法院永遠是以小朋友利益為最大的考量。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，當父母有遺棄、身心虐待、利用兒少從事不正當行為或性剝削等，導致兒少身心健康、安全受到嚴重危害時，法院得考量孩子最佳利益，依聲請或依職權宣告停止父母部分或全部親權。

黃睦涵說明，親權是指父母對未成年子女所享有的權利與義務，原則上由父母共同行使，親權人也是未成年子女的法定代理人，應以子女最佳利益為優先考量；當父母嚴重違反親權義務或有濫用、不當行使親權情形，即將面臨親權被剝奪的風險。

除了家暴，即使父母疏於照顧，導致兒少身心健康、安全受到嚴重危害時，或是不當管教，也都有可能會被剝奪親權；若父母親權被停止，孩子的監護人通常可能由父母另一方、祖父母、其他親屬、社福機構或其他適當人選，由法院依聲請或依職權選定最適合者。

黃睦涵表示，不過如果父母雖犯罪如涉嫌詐欺、偽造文書、妨害名譽等，但是孩子沒有受不適當養育及照顧，即不會被剝奪親權；如桃園一名國小女老師2020年擔任6年級班導時，多次性侵班上男學童，還懷孕產子。

除非司法機關認定女老師行使親權會危及小孩的安全健康，不然不會剝奪媽媽的親權；等判刑定讞，女老師入獄，孩子若未滿三歲，可隨母親入監，若已滿三歲，則應由親屬、親友代為照顧，或是交由生父家庭撫養。

黃睦涵說明，不過如果父母涉犯的是毒品、槍砲、殺人、重傷害等重大暴力案件，研判有可能會傷害到孩子，法院同樣可能剝奪親權。

另外，即使親權被剝奪了，父母還是有面會交往權，因面會交往權不是父母的權利，而是小朋友的權利；除非法院認定有可能會傷害孩子，一起宣告剝奪，一切都以未成年子女的最佳利益為依歸。