快訊

遏制台獨！共軍宣布：今起在台周邊聯合演訓「多向抵近台島」

美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

調查官至賽車場業務交流竟在女廁裝針孔 偷拍女模如廁

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

調查局劉姓調查官去年7月在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機，偷拍約30名showgirl、女模、員工、女車手如廁，藏放針孔攝影機時，還將自己也拍了進去，遭警方當場逮獲，台南地檢署依妨害秘密罪提起公訴。

「TSR全國機車錦標賽」去年7月28日在台南市安平區賽車場舉行，年約50歲劉姓調查官前往，是為了與相關單位業務交流；結果劉刻意一早進入賽車場內，趁四下無人，潛入女廁內裝設微型針孔攝影機，再用樹葉遮掩偽裝。

之後賽車場女員工發現女廁內竟有攝影機，從藏放位置、角度明顯是刻意偷拍，直接報警；警方研判偷拍嫌犯會再次趁無人之際，返回取走攝影機，派員警在周圍守株待兔，當天下午果然發現劉姓調查官開車返回，並在女廁周邊徘徊。

警方研判劉形跡可疑，上前盤查，當時劉面露驚慌，警方當場在他隨身包包內查獲偷拍工具，帶回偵訊；警方勘驗針孔攝影機記憶卡，發現劉在藏放攝影機過程把自己錄了進去，經查攝影機一共錄下30多名展場showgirl、女模、女員工、女賽車手的如廁畫面。

台南地檢署偵訊時，劉姓調查官承認犯行，認定涉犯妨害秘密罪，偵結後提起公訴。

台南地檢署將劉姓調查官依妨害祕密罪提起公訴。記者袁志豪／攝影
台南地檢署將劉姓調查官依妨害祕密罪提起公訴。記者袁志豪／攝影

台南 女廁 針孔攝影機

延伸閱讀

瞄準通訊設備、監控攝影機

80位高級會員是誰？ 曾殲滅創意私房的女檢要查了

實習警察對女毒犯搜身摸胸、偷拍胸部 詐欺案3女被害人也不放過

昏迷病人生殖器刺納粹標誌！澳洲醫偷拍還分享 自認遭到冒犯

相關新聞

宜蘭市代會主席林智勇犯罪嫌疑重大 恐有逃亡之虞繼續羈押

宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪汙借牌得標及賄選案，原有3人在押，宜蘭地方法院昨召開接押庭，法官認為林智勇犯罪嫌疑重大，且擔任...

調查官至賽車場業務交流竟在女廁裝針孔 偷拍女模如廁

調查局劉姓調查官去年7月在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機，偷拍約30名showg...

林智勇涉貪汙、賄選 求刑16年

宜蘭地檢署偵辦宜蘭市代表會主席林智勇等人涉嫌宜蘭河濱公園採購等弊案，昨起訴13名被告，另外林智勇在2022年市民代表選舉...

南檢表揚榮譽觀護人 檢察長鍾和憲：期勉提升服務效能

台南地檢署推動司法保護業務，今天辦理表揚去年度績優榮譽觀護人及今年度新、續聘榮譽觀護人頒發聘書活動；檢察長鍾和憲頒發法務...

嘉縣義竹鄉課長涉光電弊案索紅包 二審減輕刑度改判3年

嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長涉嫌向綠能光電業者索要紅包等，嘉義地院審酌曾承認犯行且並沒有實際取得財物或犯罪所得，去年1...

撞死陳梅慧…肇事駕駛質疑沒繫安全帶 法官以現場照打臉

金融犯罪調查專家陳梅慧去年12月初凌晨因車禍身亡，一度引發外界陰謀論聯想，今天下午續開準備程序庭，肇事的徐姓駕駛質疑陳梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。