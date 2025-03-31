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宜蘭市代會主席林智勇犯罪嫌疑重大 恐有逃亡之虞繼續羈押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪汙借牌得標及賄選案，原有3人在押，宜蘭地方法院今召開接押庭，法官認為林智勇犯罪嫌疑重大，且擔任代會主席20年，有一定程度影響力，恐有逃亡及串證之虞，晚間裁定繼續羈押禁見；至於宜蘭市公所清潔隊長周舜虞、市公所前主秘（現為衛福部組長）楊秀川，各以50萬及35萬元交保。

地檢署去年3月辦理某相驗案件，在死者、林智勇前司機手機發現林疑似捲入宜蘭河濱公園等採購弊案等事證，去年12月展開2波搜索傳訊，共13人列入被告，檢方當時聲請羈押禁見林智勇、公所前主秘楊秀川、公所秘書室前主任黃仁甲、代表會前司機陳志偉、王姓業者、清潔隊長周舜虞等6人獲准，部分人士後來陸續交保，尚有林智勇、楊秀川及周舜虞在押。

宜蘭地方法院法官今天下午召開接押庭，周舜虞、楊秀川先後以50萬元與35萬元交保；至於已是五連霸連任主席的林智勇，法官認為，林智勇犯罪嫌疑重大，擔任宜蘭市代會主席20年，有一定程度的實質影響力，恐有逃亡及串證之虞，無法具保，晚間裁定續押禁見。

此外，地檢署偵辦林智勇等13人涉弊案包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案等標案，犯「貪汙治罪條例」圖利罪、「政府採購法」之借牌及容許借牌投標等罪嫌，今天偵結起訴。

另於2022年宜蘭市民代表選舉涉犯賄選部分，林智勇為求順利當選，指示市代會主席司機，各交付賄款5萬元向兩名選舉人買票，涉犯「選罷法」之對有投票權人交付賄賂罪嫌，檢方今天發布新聞稿，對林智勇具體求刑16 年、褫奪公權5年。

宜蘭市民代表會主席林智勇因河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、環保公園採購案等案，借牌投標並非法得標，涉犯貪污圖利等罪，去年12月遭羈押禁見，法官今天召開接押庭，晚間裁定續押禁見。本報資料照
宜蘭市民代表會主席林智勇因河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、環保公園採購案等案，借牌投標並非法得標，涉犯貪污圖利等罪，去年12月遭羈押禁見，法官今天召開接押庭，晚間裁定續押禁見。本報資料照

宜蘭 貪汙

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