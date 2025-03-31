南檢表揚榮譽觀護人 檢察長鍾和憲：期勉提升服務效能
台南地檢署推動司法保護業務，今天辦理表揚去年度績優榮譽觀護人及今年度新、續聘榮譽觀護人頒發聘書活動；檢察長鍾和憲頒發法務部表揚的榮譽觀護人有4位，接受台灣高檢署表揚的榮譽觀護人有8位，地署署表揚的榮譽觀護人則有12位。
檢察長鍾和憲頒發獎狀後，致詞勉勵所有受獎榮譽觀護人，提升團隊榮譽感。也期待所有榮觀老師均能增進其自我成長與輔導專業技巧能力，提升觀護服務效能。
今日也頒發新一年度的續聘及新聘書，除續聘原有榮譽觀護人72名外，新聘 10名榮譽觀護人在經過12小時特殊訓練及3個月實務訓練後，將加入南檢榮譽觀護人行列。
今天南檢主任觀護人佘青樺也就以往執行案件，挑選具有代表性的案件分享個案輔導技巧；志工蔡四結則講述有關自己的生涯經驗，如何在照顧身體健康之餘，還能抽出時間從事志工服務工作。
榮觀老師龔建民也以過往軍法官的服務經驗，講述自己從事榮譽觀護人的心理歷程。讓榮觀老師從不同的生活經驗，反思個人從事榮觀工作的初衷，進而對自己未來的志願服務工作有所體會與成長。
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