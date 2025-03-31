嘉縣義竹鄉課長涉光電弊案索紅包 二審減輕刑度改判3年

嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長涉嫌向綠能光電業者索要紅包等，嘉義地院審酌曾承認犯行且並沒有實際取得財物或犯罪所得，去年10月依貪汙罪判處3年6個月徒刑，褫奪公權5年；二審台南高分院將改判刑3年，褫奪公權5年。可上訴。

判決書指出，曾自2022年12月26日起擔任義竹鄉公所建設課長，綠能公司在當地龍蛟村草湖地區開發漁電共生二期工程，並將工程統包予其他公司施作；工程B4區（特定專用養殖區養殖用地）未取得農業設施容許使用及開工許可，卻於前年5月間整地及施作基樁，違反區域計畫法使用管制規定。

前年11月、12月間，曾男知悉違規情事，沒有依規定勘查或告知相關機關處理，反而於前年12月間邀約綠能公司謝姓業者見面，要求分包承攬部分工程。

去年1月間，又向謝姓業者索要2萬元至3萬元紅包，以及分包部分工程，藉此護航工程順利施工的對價，不過，謝姓業者等人商討後拒絕，或以選舉過後再處理等藉口搪塞。

檢調接獲檢舉，涉及貪汙治罪條例違背職務要求賄賂及不正利益罪嫌；經搜索，去年7月傳喚曾男到案，檢方複訊後以有串證之虞等向法院聲押獲准。

一審法院審酌，曾身為公務員，應依法執行職務，卻貪圖私利，利用審照作業、現場勘查及巡查機會，不但沒有依法舉報不法，反而向業者要求分包工程、索要紅包，實在不可取，因坦承犯行，也還沒有實際上取得任何財物或犯罪所得，得減輕其刑，判刑3年6月。

曾提出上訴，台南高分院認為，曾所圖得（非實際所得）財物或不正利益為2萬至3萬元，符合貪汙治罪條例第12條第1項規定，所圖得之財物或不正利益在5萬元以下要件，且並未實際造成公共危害而可認情節輕微，應依該規定減輕其刑。

至於曾與律師雖請求再依刑法第59條規定酌減其刑，然高分院審酌曾身為課長，明知業管台泥公司工程有違反行政規定而應依法舉發裁罰，竟利用此機會，主動邀約民間業者在辦公場所外咖啡廳見面，並索討財物或不正利益，絲毫不見身為公務員廉潔品格。

高分院指出，承包廠商以委婉方式拒絕後，曾仍執意索討有恃無恐心態，嚴重斲傷公務員形象，無刑法第59條酌減其刑規定適用；且本案宣告刑超過有期徒刑2年以上，與緩刑宣告法定要件不符，請求緩刑宣告亦無理由。

高分院說明，公務員不得假借權力而圖本身利益，此為公務員基本職業操守，公務員掌握國家公權力，並非使公務員藉勢、藉端向人民予取予求，應本於服務心態誠實執行職務。

高分院斟酌，一審判決誤引貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利罪法律見解，認曾所圖得利益達5萬元以上，而未依貪汙治罪條例第12條第1項規定減刑，適用法律違誤，應撤銷改判。