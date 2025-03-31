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撞死陳梅慧…肇事駕駛質疑沒繫安全帶 法官以現場照打臉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

金融犯罪調查專家陳梅慧去年12月初凌晨因車禍身亡，一度引發外界陰謀論聯想，今天下午續開準備程序庭，肇事的徐姓駕駛質疑陳梅慧傷勢最嚴重，是否沒有繫安全帶？對此，陳的家屬委任律師邱顯智表示，汽車以時速100公里速度衝撞，可能導致死亡，這樣的主張「空穴來風」，對死者來說，非常不公平。

徐姓駕駛主張，當天只有陳梅慧傷勢最嚴重，是否沒有繫安全帶，不然怎麼會後座如此嚴重傷亡。對此，邱顯智表示，對於駕駛主張與有過失，他非常詫異，因為案發到現在已過了很久，也沒爭議，該車重達1.5公噸，以時速100公里以上的速度衝撞，都可能導致立即死亡。事關被告的辯護權，他尊重，但陳的死亡就是因駕駛車輛所撞擊的點，這是明確的因果關係。

法官今天勘驗現場多段影像與照片，法官指稱，此案不是有否安全帶而導致被拋飛死亡，而是從陳所乘坐的車輛來看，這台車的行李箱和後排潰縮，後門也變形，導致陳被擠壓死亡，可見車輛撞擊力道很大。但對於駕駛的主張，由於從事故照片看不出來，會再函文詢問當時救人的消防隊回覆。

法官詢問，此案子最大的疑問是「從影片來看，彎道駕駛有打方向盤轉彎，應代表當時沒打瞌睡，但是為什麼最後卻未踩煞車？」開車人都知道，旁邊的車輛塞成這樣，一定是前方有車，為什麼過了彎道卻仍高速行駛？徐姓駕駛則回應，他最後有踩煞車，希望能調查清楚。對此，法院將函文向國道警了解。

至於調解情況，羅姓被害人不滿，產險公司函文法院為保險「限制用」，不是以營業車投保，無法理賠，但明知此為租賃車，卻可受理這樣投保，若以後再發生此事，難道只能自認倒霉？希望能調查清楚保險與該租車公司當初簽約的情況。

對此，徐姓駕駛則回應，他在租車時有講明「這是要跑機場接送的」，所簽的合約包含貸款與保險，並請租車公司協助掛租賃牌，事發當下所簽的合約內容不是很清楚，但有向租車公司強調「要保合法的，因為是跑機場接送的車。」

陳梅慧當時所搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者郭政芬／翻攝
陳梅慧當時所搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者郭政芬／翻攝

死亡 車禍 陳梅慧

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