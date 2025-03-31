謝長廷曾言柯文哲收賄證據薄弱 檢察總長：2024貪瀆案定罪率97%

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，遭台北地檢署起訴，具體求刑28年6月，總統府資策、曾任中國民國駐日代表謝長廷針京華城案曾直言「柯文哲收賄證據薄弱」。檢察總長邢泰釗今在網路節目說，2024年我國貪瀆案定罪率達97.7％。

邢泰釗指出，日本定罪率比台灣高是事實，但兩者社會環境不一樣，「日本自白率特別的高」日本檢察官起訴證據清楚，法官定罪率也高，日本法官內部都反省定罪率太高了，檢討是否沒有審視檢察官起訴品質？

他提起，已出家的台大法律學院教授王兆鵬曾經到日本旁聽，提到日本自白率超過9成，日本自白率2023年是87.2%，可見近年來也降低了；台灣的案件中被告否認犯行，有的承認後還會翻供，民族性不同，檢察官辦案難度相對高，但近年來辦案品質更精密，定罪率已上升。

他提出統計，我國貪瀆案定罪率2020年87.3%，2021年94.4%，2022年94.2％，2023年98.8％，2024年97.7％。他說，圖利罪在近1、20年前定罪率僅有50％多，非常低，這幾年都在提高，數字提高代表公信力更好嗎不敢講，但可以看出來比以前進步，但沒有終止，要不斷自我鞭策。