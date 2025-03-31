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鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

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鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院去年未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，引爆爭議。高院今開自律委員會調查，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑審判長邱忠義、受命法官陳勇松，陪席法官蔡羽玄則不付處置。

高院自律委員會今從上午10點半開始調查，耗時近6小時作出決議。

本案源於鍾文智炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油ＴＤＲ（台灣存託憑證），高院認定ＴＤＲ是受證券交易法規範的有價證券，2023年判鍾17年6月徒刑，沒收4億4千多萬元不法所得，後來案件上訴。因鍾曾兩度冒用他人護照赴柬埔寨，且重大經濟要犯朱國榮2023年9月棄保潛逃，高院同年10月18日臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控。

最高法院本月12日判決定讞，詎料隨後傳出鍾文智失聯的訊息，這才被發現高院早在去年10月14日即未延長鍾的科技設備監控，逕片面通知辯護人辦理具保程序，3月28日才補制「略式裁定」公開。

連一鮑魚前負責人鍾文智逃亡，台灣高等法院今開自律委員會調查，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑審判長邱忠義、受命法官陳勇松，陪席法官蔡羽玄則不付處置。記者王宏舜／攝影
連一鮑魚前負責人鍾文智逃亡，台灣高等法院今開自律委員會調查，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑審判長邱忠義、受命法官陳勇松，陪席法官蔡羽玄則不付處置。記者王宏舜／攝影

監控 鍾文智

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