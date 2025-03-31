苗栗看守所個管師替11受刑人買菸 120包要關3年4月

吳姓男子在2019年間是苗栗看守所的約聘個管師，吳涉在任職期間，替11名受刑人購買價值100元至3000元的香菸，一共交付了120包，圖利金額為1.32萬元，吳在一審時辯稱，他非公務員，但不被法官採信，認定涉犯11罪，各判刑1年4月、褫奪公權1年，應執行3年4月，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

一審審理時，吳男辯稱，他不是刑法規定的公務員，約聘時無人事命令，也無官等、職等、職級，工作內容也偏向與公權力無涉的機械性的輔助角色，其僅是單純與苗栗看守所簽訂勞動契約，不是公務員。

不過法官認為，吳男擔任看守所個案管理師，主要負責毒品收容人的個案管理輔導，透過初步會談評估個案需求，及針對個案提供各項社會資源、就業知識、醫療戒治資訊，認定吳男雖是一年一聘的約聘人員，但工作內容顯與單純為肉體性、機械性勞務的人員有別，具有法定職務權限。

法官指出，吳男受領國家俸餉，不思戮力從公、盡忠職守，依法盡其個案管理師的職務，多次違反相關規定，私自或利用不知情的雜役交付香菸，藉此圖利他人，觀其行為不僅破壞監獄管理秩序，損及公務機關聲譽，也斲傷國民對於公務員執行職務的公正性、廉潔性的信賴，所為不該，認定有11次犯對非主管事務圖利罪，各判刑1年4月、褫奪公權1年，應執行3年4月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康