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謝國樑金星案被控借貸上億元 台高檢駁回不起訴確定

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

基隆市長謝國樑2022年打選戰，遭民進黨質疑謝的金星國際公司借款320萬美金給涉掏空的德信證券前董事長林冠百。基隆地檢署上月不起訴謝，並依職權送台灣高等檢察署再議，台高檢認為再議無理由，本月28日駁回全案不起訴確定。

2022年9月間，民進黨立法院黨團質疑謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻借320萬美金給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百。當時，謝回應相關指控是「大烏龍」，這是3家公司一起的借貸行為，非金星單獨借貸上億元，並提出借貸時律師、會計師見證下簽署的文件為證。

德信證券前董事長林冠百被控與德信冠群創投董事長吳昌陽、總經理馮冠皓，虛偽收購方式掏空德信證券、德信創投2家公司高達1億餘元。3人遭檢方依證券交易法等罪嫌起訴，台北地方法院判林冠百4年2月徒刑，吳昌陽被判刑2年緩刑4年，馮冠皓被判刑2年2月，偽造文書罪判可易科罰金5月，案件上訴由台灣高等法院審理中。

基檢上月偵結，認為謝國樑犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分，檢方依職權送台高檢再議，經台高檢檢察官審查後，認為一審偵查完備，再議無理由，本月28日駁回再議，全案不起訴確定。

基隆市長謝國樑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑。記者邱瑞杰／攝影

偽造文書 掏空 謝國樑

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