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成大女職員開車離校癲癇症發作 撞死接孩子女騎士遭訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

成功大學圖書館服務18年的林姓女職員，去年開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，撞上一輛休旅車與多輛機車、單車，造成一名下班要去接孩子的蔡姓女騎士當場死亡，另外造成3人受傷；台南地檢署調查後，依過失致死罪將她提起公訴。

起訴書指出，林姓女職員在2024年8月12日下午5時許，駕駛日產休旅車從成功大學總圖書館旁的地下停車場，駕駛日產休旅車離開停車場、轉往大學路方向行駛；此時，林女突然癲癇病發、陷入頭暈、全身僵直與意識喪失狀況，她繼續踩著油門往前高速行駛。

林女在大學路上相繼撞擊成大校園內多輛停放的腳踏車、大學路入口處的柵欄機與警衛室等多項物品後，轎車衝出大學路，撞上行經大學路、由黃姓男子駕駛的速霸陸休旅車，兩人座車又撞及42歲蔡姓女子騎乘的機車，蔡女傷勢嚴重、當場身亡。

另有官姓女子與王姓男子兩人所騎機車也被波及，肇事林女與三名汽機車駕駛（3人都未提告）等4人都受傷送醫治療；檢方調查，認定案發時，林女罹患的癲癇症發作，導致轎車失控高速衝撞，釀成重大傷亡悲劇。

檢方指出，林女2012年、2013年間罹患局部意識障礙型癲癇症，到成大醫院就診治療，並長期使用2種以上抗癲癇藥物；病症發作時可能引發全身僵直與意識喪失情形，發作頻率從每月數次到數月1次不等，發作時間一般持續數分鐘，發作完後仍會短暫意識模糊，直到清醒。

林女曾於2024年8月初到成醫回診、取藥，並在8月12日上午吃過抗癲癇藥；檢方認為，林女罹患癲癇尚未治癒之前應避免駕駛車輛，且服藥後可能有頭暈副作用，應避免駕駛車輛，她仍貿然駕車，因癲癇發作導致發生這起重大傷亡車禍，有明顯過失。

檢方認定，林女駕車行為與蔡女的死亡有相當因果關係，林女有過失致死責任，依過失致死罪嫌起訴林女；但因林女在案發現場向員警自首，請法官考量是否給予減刑。

據了解，死者蔡姓女騎士的婆婆當時接到噩耗趕到現場，傷心表示媳婦是下班後正要去接孩子；成大副校長李俊璋也出面說明，林姓女職員為圖書館專案職員，確實有癲癇病史，曾在校內發病過，並向死者及傷者致意。

在成功大學服務的林姓女職員，去年開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，造成1死3傷的慘劇。記者袁志豪／翻攝
在成功大學服務的林姓女職員，去年開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，造成1死3傷的慘劇。記者袁志豪／翻攝

休旅車 成功大學 成大醫院 癲癇 過失致死

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