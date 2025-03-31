賠慘了！駕駛在新竹國道撞上工程緩撞車 判賠133萬
蘇姓駕駛在112年7月12日行經國道三號高速公路北向內側車道105公里處時，因疏未注意車前狀況，由後方撞擊一輛防撞工程車和緩撞設施，導致設施受損，該公司提出維修與租賃費用等損害賠償，法官最終判賠133萬4255元。
防撞工程車的公司提出損害賠償，包含修復緩撞設施費用88萬4400元，且在修繕期間，仍需提供同型號TL-3防撞工程車出勤，才能繼續對關西段轄區路容清潔及植栽維護工作，因此租用防撞工程車每天8000元，共租用64天，加上E-TAG一台，合計為54萬7455元，共向蘇男求償143萬多。
蘇姓駕駛則主張，該車輛應送另一家修車公司維修，因其原先的修車公司不具維修資格，其報價單及發票不實，且應計算折舊費用。其次，防撞工程車的公司與租車公司及營業地址是同一負責人，左手向右手承租車輛，無合理證明租車必要性，應僅補償合理維修期間（5至10日）所需支出。
法官調查，這家修車公司為美國原廠授權代理商，有修復車輛緩撞設施能力，檢修單與報價單內容一致，文件真實可信，修復費用共88萬4400元為必要支出，可全額向被告請求賠償。至於折舊問題，修車公司函中表示，緩撞設施因設計與材質，不受使用年限影響保護功能，無折舊情事。被告未舉證該設施於事故前已損壞，因此全額賠償維修費用。
針對租賃事實，法官認為，縱使負責人相同，然兩公司之法人格仍有差異，於事故發生時，該車輛進行開標案的工程施作，原告仍負有提供同款緩撞車的義務，即堪採信，而車輛維修期間所受租金的損失，自得請求被告賠償。
法官調查，8月11日保險公司尚未核定估價單內容，8月18日前往清點車輛損壞情形，因此法院認為若從8月18日動工維修，合理維修期間應能於14個工作日完修，因此從7月13日起到9月6日止，共計55天。則以每日租金8000元計算，即44萬元，加上安裝e-tag 9855元共44萬9855元。根據修車費用與租車費用，新竹地方法院最終判賠133萬4255元，全案可上訴。
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