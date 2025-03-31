5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪汙賄選等罪 檢方求刑16年

宜蘭地檢署指揮廉政署與調查站偵辦宜蘭市民代表會主席林智勇等13人，因河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、環保公園採購案等標案，借牌投標與非法得標，涉犯貪汙圖利等罪嫌，又在111年市民代表選舉涉嫌賄選。全案偵查終結，林智勇因涉貪汙、賄選等罪，遭檢方具體求刑16 年、褫奪公權5年。

地檢署表示，林智勇所犯圖利的不法所得共488萬8688元，其身為地方民意代表不知廉潔自持，為圖謀個人利益， 背棄人民所託，利用其權限投標承攬受其監督的宜蘭市公所標案，形同將政府資源視同個人資源濫用「敗壞官箴」，具體求處應執行有期徒刑16年，並宣告褫奪公權5年，以儆效尤。

據了解，5連霸林智勇去年才因「假車禍真詐保」一審被判4年6月，今天又因貪汙等案被起訴。地檢署表示，檢察官於113年3月間承辦某相驗案件，在死者（林智勇前司機自殺身亡）手機發現被告林智勇疑涉上述犯嫌後，運用台高檢署科技偵查輔助平台機制， 透過數位鑑識採證蒐證，先後2波執行搜索、傳訊，陸續聲請羈押禁見被告林智勇、公所前主秘楊秀川、公所秘書室前主任黃仁甲、代表會前司機陳志偉、王姓業者、清潔隊長周舜虞等6人獲准，經深入追查涉案。

地檢署表示，「宜蘭河濱公園場域環境維護及各項設施新作修繕搶災及營運方向測試等工作」(下稱「河濱公園採購案」)、「清潔車輛租用 高壓洗車設備暨車輛清潔委外勞務採購案」(下稱「租用清潔車 輛採購案」)、「宜蘭金六結環保公園及永金二橋起至下游約900公尺止場域環境維護及各項設施修繕搶修等工作」(下稱「環保公園採購案」)等標案，涉犯貪汙治罪圖利、違政府採購法借牌及容許借牌投標等罪嫌，另於111年宜蘭縣宜蘭市第22屆市民代表選舉，涉犯公職人員選舉罷免法賄賂罪嫌。

經查，宜蘭市公所「河濱公園採購案」涉犯圖利及政府採購法，108年度「河濱公園採購案」中，被告黃仁甲明知被告林智勇是一鳴企業社實際負責人，仍於簽辦108年度「河濱公園採購案」 時擔任評選委員，使標案順利決標予「一鳴企業社」，涉圖利被告。

另外，110年度、111年度「河濱公園採購案」 被告林智勇、楊乃川明知一鳴企業社實際負責人是林智勇，竟共同基於圖利之犯意聯絡， 由被告楊秀川於簽辦110年度、111年度「河濱公園採購案」時予以審核並決行通過，使標案順利決標。