想學鍾文智？民宿業者轟數發部3槍稱心臟不好求交保…願戴電子腳環

南投民宿業者張盛德認為政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，持制式霰彈槍連轟數位發展部大門3槍，台北地方法院依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張4年10月徒刑、併科罰金8萬元，賠償數發部10萬餘元，27日台灣高等法院駁回上訴。因羈押期4月20日屆滿，高院今開訊問庭，張表示自己心臟裝了4枝支架，祈求交保、配戴電子腳環監控。

經濟要犯連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（ＴＤＲ）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，卻在發監前棄1億保金潛逃，未延長科技設備監控的高院遭非議，今開自律委員會究責。

南投民宿業者張盛德（55歲）認為政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，2024年3月28日上午10點20分，拿著制式霰彈槍擊破數位部大門玻璃，開槍後留在現場，由警方帶回偵詢，依現行犯移送台北地檢署。

檢警調查，張盛德開槍前3分鐘才在臉書上貼文，稱臉書文章代表他個人意見，表明自己是無黨無派，但痛恨執政黨阻擋疫苗、維護高端，更不滿數位部的作為，還說開槍是「官逼民反」等。台北地檢署偵訊後，認張盛德涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等多罪，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

北院當時裁定書指張盛德為了減輕罪責，可能湮滅證據，依偵查卷證，張持有的槍枝、子彈數量甚鉅、火力強大，考量他自述2024年3月20日、21日案發前先北上探勘地點，在數發部開槍射擊為預謀犯案，應予羈押。北院審理後，依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張4年10月徒刑、併科罰金8萬元，賠償數發部10萬餘元。

案經上訴，高院審理期間，張聲稱老母罹癌，不可能棄母逃亡，也不會再犯，聲請具保停止羈押，台灣高等法院發現他前科累累，犯罪紀錄表可連印10頁，駁回聲請，並於上周四判上訴駁回。

因羈押期將於4月20日屆滿，高院今天上午開訊問庭，法官表示張盛德犯重罪，有逃亡之虞，且在網路上輕易購得槍枝，是否還有羈押必要？

張盛德則表示自己「很後悔，傷害了家人與社會」，在看守所中已反省，但他已經遭押1年，超過刑度五分之一，且母親罹癌病重，他沒有理由逃亡，請求法官能讓他交保3個月，之後他會主動去執行，並說「不上訴了」，願意配戴電子腳環以行科技監控。張並表示自己曾動過3次心臟手術，裡頭裝了4枝支架，「支架期限到了要換」。