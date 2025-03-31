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女兒針灸遭下藥性侵…母護航男友還下跪求女撤告

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

徐姓男子向女友自稱是中醫師，可以幫忙針灸排毒，3年前凌晨替女友的女兒針灸，並以調理身體為由讓女友女兒吃下安眠藥，之後性侵得逞，最高法院依以藥劑犯強制性交罪判處8年徒刑定讞。

徐以針灸可以替女友女兒調理體質為由，還稱在「子時」針灸效果最好，2022年3月19日以凌晨0時至3時在房間替女友女兒針灸，之後叫醒對方並讓其服用一顆安眠藥，並佯稱是要調理身體的藥物，女方不疑有他服食。

徐見女友出門工作，家裡沒有其他的人，而女友女兒因藥劑而陷入昏睡，他便脫下對方的褲子性侵得逞；女友女兒半醒狀態下察覺，去卻因藥效而無法抵抗，直到當天傍晚清醒後，才打電話向朋友求助，並依友人建議打113專線尋求援助，再依指示將身上衣物裝袋後到醫院驗傷。

徐否認犯行，強調因罹患糖尿病、心臟病影響生殖器勃起功能，也曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，無法行房；受害女子的母親警詢及檢方偵訊和法院出庭時，更是大力迴護徐，「徐根本不容易硬」、「軟軟的怎麼插」，堅稱徐不舉不可能性侵女兒。

徐的委任律師更以被害女子母親曾說，有看到徐專用馬克杯放在女兒房間桌上，質疑被害女子內褲上衛生棉、外陰部、陰道深部驗出與徐型別相符DNA檢體，有可能是遭人採集馬克杯上唾液後塗抹及植入被害女子內褲及下體。

法官認為徐和律師所稱一事不符合常理，難以憑採，也對受害女子母親始終迴護徐所言，並無證據可佐，不足採信，加上徐迄今仍未與受害女子達成和解，一、二審均依藥劑犯強制性交罪判刑8年，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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女友 性侵 母親 針灸

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