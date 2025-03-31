偷渡31人險害1男缺氧喪命 南部大尾人蛇重判9年4月

外籍散貨船「鑽石206號」、「JESSIE（婕西號）」前年、去年先後偷渡越南籍男女來台，因密艙缺氧，差點害多人喪命，海巡署追緝涉及多起偷渡的人蛇陳信夫到案，高雄地院審理後，依違反入出國移民法多罪，重判陳男9年4月徒刑。可上訴。

檢警調查，前年陳信夫請黨羽王宗吉以境外公司名義購入「鑽石206號」，經與大陸人蛇接頭後，前年12月8日由船長林威騰率船員鄭國太、黃登財、郭羽宸（4人另案審理中）駕船自高雄出海。

該船抵達接駁海域後，讓越南籍10男、6女上船躲在密艙，計畫駛回高雄港後，再藉修船名義讓偷渡客成功上岸，但船隻入港時，因未注意密艙空氣，害16名偷渡客缺氧，狂敲船艙引起岸巡人員注意才獲救。

其中1名男子因缺氧多時，爬上甲板後當場昏迷，送醫急救後陳信夫擔心出人命，還請人到院支付醫療費用，所幸該名偷渡客經急救後撿回一命。

「鑽石206號」偷渡曝光後，陳信夫仍未收手，隔年1月又請王宗吉完成「JESSIE（婕西號）」登記，同年3月間，陳信夫找來「婕西號」成員商討，與大陸人蛇完成街頭後，由船長蔡志偉率王劍雲、郭羽宸、李知諺、鄭敏哲等成員出海，接駁15名越南偷渡客來台。

去年3月27日，「JESSIE（婕西號）」原訂從高雄偷渡上岸，卻臨時更改上岸地，行駛至台南七股外海準備伺機登陸，所幸海巡隊已派員沿途「盯梢」，最後連人帶船一起查獲。

兩次偷渡失敗後，海巡、檢警已掌握陳信夫行蹤，拘捕時卻被他惡意衝撞逃脫，最後才於去年4月在新竹縣新豐鄉落網，移送高雄地檢署複訊後聲押獲准，檢警計算，陳男近7年涉入多件走私，至少已協助百人偷渡來台。

高雄地院審理時，陳信夫等人均坦承犯行，法官考量他在偷渡案中居於主導地位，依違反入出國移民法多罪，重判9年4月徒刑，黨羽王宗吉、范文孝（越南籍）各判5年6月、5年4月。