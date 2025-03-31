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成大女職員自知患癲癇駕車發作釀死傷 過失致死起訴

中央社／ 台南31日電

國立成功大學林姓女職員去年8月12日駕車出成大校區時，失控衝撞多輛汽機車造成1死4傷，台南地檢偵辦認定林女知悉患癲癇卻未注意身體狀況而開車，依過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照片
國立成功大學林姓女職員去年8月12日駕車出成大校區時，失控衝撞多輛汽機車造成1死4傷，台南地檢偵辦認定林女知悉患癲癇卻未注意身體狀況而開車，依過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照片
國立成功大學林姓女職員去年8月12日駕車出成大校區時，失控衝撞多輛汽機車造成1死4傷，台南地檢偵辦認定林女知悉患癲癇卻未注意身體狀況而開車，依過失致死罪嫌起訴。

台南地檢署調查發現，林女於去年4月至8月持續至成大醫院定期治療所罹患的局部意識障礙型癲癇症，長期使用2種以上抗癲癇藥物，也知悉發作時會有意識障礙，有可能會接續引發全身僵直與意識喪失情形，不定期發作頻率從每月數次至數月1次不等，發作持續時間一般為數分鐘。

檢方調查發現，林女知悉所罹患局部意識障礙型癲癇症尚未治癒前，以及服用抗癲癇藥物後，均應避免駕駛及操作車輛，仍自認有定期回診並持續服藥，自信不至於駕駛及操作車輛時發作，去年8月12日上午服藥後，下午5時許駕車駛出成大總圖書館旁地下停車場時病症發作。

檢方調查發現，林女在意識喪失狀態下繼續踩油門往前行駛，陸續撞擊成大校園內多輛靜止腳踏車及物品，以及成功校區入口處警衛室，車輛後續噴飛並撞擊當時沿大學路行駛的1輛自小客車、3輛普通重型機車，造成其中1名機車女騎士當場死亡，包含林女本身在內4人受傷。

檢察官認為林女患有癲癇卻未注意身體狀況而開車，涉犯刑法過失致人於死罪嫌，依法提起公訴，但林女肇事後當場承認為肇事人，堪認符合自首要件，請審酌得否減輕其刑。

意識 成大醫院 癲癇

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