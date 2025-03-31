台中檢察官張凱傑深耕國民法官 今年獲青年獎章殊榮
台中地檢署檢察官張凱傑投身司法實務多年，近年擔任國民法官專組檢察官，今年在360位遴選者當中，榮獲「基層奉獻類」的中華民國青年獎章，台中地檢署表示，張勇於創新，近年投入開發法庭簡報技術課程，為檢察官、法官、辯護人授課，培養種子檢察官與新進司法官，族為青年楷模。
台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌表示，國民法官法新制施行以來，國民法官法專組（簡稱國法專組）檢察官辦理案件已達41件，經法院一審宣判12件、有罪定讞7件，且因深耕犯罪被害人保護、國民法官參與審判業務表現優異，去年榮獲已「113 年法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體」團體獎。
林宏昌說，今年國法專組檢察官張凱傑在多達360名具傑出事蹟的青年遴選者中，脫穎而出，在「基層奉獻類」榮獲中華民國青年獎章，於本月29日前往劍潭青年活動中心接受頒獎表揚。
林宏昌分享，張凱傑投身司法實務多年，致力於法庭溝通與被害人保護，藉由國民參與審判制度之落實，使司法更貼近人民。面對傳統刑事訴訟模式的變革與挑戰，亟思如何充分運用簡報技術與視覺化證據，讓複雜案件得以清晰簡約方式呈現，使國民法官得以在有限時間內迅速掌握案情，做出公正判決。
張凱傑也率領國法專組檢察官團隊共同推動強化犯罪被害人保護，成功拉近國民與司法之間的距離，秉持柔性司法信念，關懷犯罪被害人及家屬，深化被害影響陳述之具體展現，讓正義更具溫度，足為青年楷模。
張凱傑也勇於創新，結合司法專業投身於開發法庭簡報技術課程，近年來不僅為全國眾多檢察官、法官及辯護人等專業人士授課，並積極培訓種子檢察官及新進司法官，為制度永續發展奠基。
同時勤於透過專訪、演講擴大交流層面，推廣國民參審、柔性司法理念不遺餘力，讓司法不再遙不可及，而是全民共同參與、共同守護的重要價值。
林宏昌表示，中檢期勉國法專組團隊面對現行、明年即將擴大施行的第二階段國民法官法新制，莫忘初衷、合作協力、共同邁進，在國民法官法庭審理中為被害人權益發聲，維護社會公益，持續檢討精進國法案件之偵訴銜接、保護關懷及法庭舉證等重點項目，以實現、傳承守護法律正義及國民法律感情的核心價值。
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