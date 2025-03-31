基警副分局長借錢和情婦合開早餐店…正宮怒求償 法院判小三賠30萬

基隆市警第一分局前副分局長劉舜賢外遇張姓女子10年，兩人還在台大校園附近開了家早午餐店，懲戒法院判劉休職1年；劉妻也向張女提告求償100萬元，台北地方法院判張女應賠償30萬元，可上訴。

已婚的劉舜賢現為基市警局法制科秘書，擔任警職32年，與張女因交友軟體結識，2014年底至2024年3月25日間發生不正常感情，還共同開設了早午餐店，劉全額出資635萬元，張女則出「勞力」，約定2人各占出資總額50%。

劉妻提告主張，張女雖於2017年才知悉劉是有配偶之人，卻仍與劉交往關係，且張女得知劉在警界任職後，知悉劉懼怕婚外情曝光的弱點，時常恐嚇威脅劉需支應一切生活開銷，否則要將兩人關係訴諸長官、媒體。

劉妻指出，張女2022年6、7月間，以生活要有保障為由，要求劉舜賢出資合開泰式早午餐店，營業，加盟金、店租、裝潢費、後續周轉金及經營成本均由劉借貸支出，並要求劉簽立不公平合夥契約，另簽發3張各100萬元本票作為分手費。

劉妻說，劉去年3月無法負荷經濟、精神壓力，與張女分手並向她坦承一切，張女隨即向媒體、基隆市警察局督察科投訴自己與劉的不正當男女關係，張女已破壞她和劉的婚姻生活圓滿，請求賠償100萬元。

張女指出，她和劉舜賢交往初時，不知對方有配偶，難認她有侵權行為，縱使認為她侵權，劉和她是共同侵害劉妻配偶權而為連帶債務人，劉已將名下不動產移轉給妻子作為侵害配偶權的補償，價額高達939萬多元，應可以認定劉妻的損害已經補償，她可同免責任。

法院根據媒體報導記載劉和張女為「婚外情」，訪談紀錄表也記載張女與劉的交往經過，包括「單獨出遊」、「劉舜賢摸張女胸部」、「出遊約會」、「劉舜賢主動親吻張女嘴巴」、「劉舜賢脫光躺在床上睡覺」等語，張女也在審理中承認與劉有男女交往的行為，確實已侵害劉妻的配偶權。