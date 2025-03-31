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兩間公司董事長將遺產全給三子 小女兒提告稱遺囑無效

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蘇姓男子是兩間在地企業股份有限公司的董事長，4名子女分別擔任子公司董事長或公司總經理、財務長、執行長等；蘇分配公司財務後，留下遺囑，將最後遺產全部分配給三子，小女兒不服，向台南地院提起請求確認遺囑無效訴訟遭駁回，上訴二審，再度敗訴。

蘇姓女子一審遭駁回，不服再向台南高分院提告主張，父親於2022年10月間過世後，三哥提出父親2020年10月間的代筆遺囑，主張應依遺囑將所遺遺產全部分配給三哥；但父親在2020年年1月間已經診斷有構音困難、言語啟動困難、言語猶豫等症狀。

蘇女指出，父親在2020年11月間經診斷近中度失智，且曾於同年12月間邀集全體繼承人訂定協議書分配財產，更於2022年1月間經法院裁定受監護宣告，足見父親之前所立遺囑意思能力已有欠缺。

蘇女主張，該遺囑當時是鄭姓見證人以預擬內容與父親確認，不是父親口述遺囑要旨，不符民法第1194條規定，因此遺囑無效。

蘇女大哥、三哥說明，父親至醫院診斷有近中度失智，是在製作遺囑之後，不能以此推論父親欠缺訂定遺囑能力，況且當時見證人有執業律師，不可能製作欠缺法定要件的代筆遺囑；此外，小妹所謂財產分配協議書，僅是父親針對特定財產、債務分配處理協議，與遺囑無關。

另外，父親在2020年11月間經認知功能檢測結果為認知功能完整，監護契約乃合法訂立並經公證，足見父親並無意思表達不完全情況；再以法務部調查局鑑定報告書，可知遺囑作成時錄影檔並無加工偽變造，父親意思表達能力完整，均證明父親具遺囑能力，該遺囑符合代筆遺囑法定作成要件。

法院說明，「口述遺囑意旨」，遺囑人固無須將遺囑全部逐字逐句口頭陳述，且因數字關係或內容複雜，以口述不能盡意，而於見證人面前口頭表示以某文書內容為其遺囑意旨者，亦得稱之。

法院勘驗遺囑製作過程錄影光碟，遺囑內容經見證人鄭姓律師以開放式問題詢問，由蘇姓男子針對問題口述回答遺囑意旨，並非僅以點頭、搖頭或「嗯」聲等或其他動作示意表達，而未以言語口述遺囑意旨，並經蘇親自簽名於其上，現場還有另外二名見證人。

法院將錄影光碟送法務部調查局物理鑑識實驗室鑑定，確認各影格間畫面動作連續不中斷，且其畫素大小、清晰程度、亮度及對比度均相似，無明顯之影格缺漏、前後亮度差異及修飾塗抹痕跡等異常情形，未發現待鑑影像檔具明顯偽、變造或加工之特徵。

法院再查，蘇姓男子雖經奇美醫院、成大醫院分別檢測認其有輕至中度認知功能缺失、短期記憶、語言功能及執行能力有偏差問題，但據醫院函復意旨，並未能認蘇已達全然欠缺意思能力程度；且檢測之後，還能就特定財產分配簽訂協議書。

法院認定，蘇姓女子空言主張錄影不完整，未舉證錄影究有何不完整處，依據錄影光碟，難認其父親欠缺意思能力，該遺囑確由其父口述遺囑意旨無訛，蘇女請求確認遺囑無效，不應准許，上訴請求廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

蘇姓男子是兩間在地企業股份有限公司的董事長，他留下遺囑，將最後遺產全部分配給三子，小女兒不服，向台南地院提起請求確認遺囑無效訴訟遭駁回，上訴二審，再度敗訴。本報資料照片
蘇姓男子是兩間在地企業股份有限公司的董事長，他留下遺囑，將最後遺產全部分配給三子，小女兒不服，向台南地院提起請求確認遺囑無效訴訟遭駁回，上訴二審，再度敗訴。本報資料照片

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