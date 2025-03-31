鍾文智案 審判長挨批甩鍋書記官

連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃。本報資料照片 「連一鮑魚」前負責人鍾文智棄保潛逃，原有科技設備監控被台灣高等法院裁定不用延長，裁定理由還事後補上，引發爭議；因審判長邱忠義指「是書記官執行面問題」，昨引發台灣書記官工會不滿，發聲明批「甩鍋書記官」，法官論壇也有人貼文質疑邱忠義。

全案司法院坦承有疏失，高院訂今天上午開自律會檢討；據了解，自律會成員包含高院院長高金枝等人，高院已通知該案合議庭成員得以書面陳述意見，也可到場口頭陳述。

台灣書記官工會昨聲明指出，法律明文規定，裁判書應由法官製作裁判書原本，並明確記載、有合議庭全體法官簽名後，交書記官依原本製作正本，蓋印送達，書記官完全沒有義務在「沒有裁定書原本」前提下，去確認「口頭諭知」、「審理單批示」是否為法官裁定；批邱忠義混淆視聽，「明知自己重大違法、踐踏書記官尊嚴的詭辯」。

南部一名書記官說，略式裁定是最高法院肯認的實務做法，問題在於矚目案件適不適用；採略式裁定案件，多為竊盜等不大可能抗告的處分，矚目案件採略式做法，最大問題就是無法起算抗告時間。

另略式裁定沒有標準格式，鍾案把未送達、通知的責任丟給書記官確實不合理，畢竟法官沒製作裁定書，書記官又沒辦法製作正本送達。

法官論壇昨也有人貼文批邱「強詞奪理」，指裁定必須口頭諭知或送達裁定書，「本件爭議在於兩者都沒有」；若已以審理單批示做成略式裁定，又何必在近半年後補做裁定書？事實上合議庭遭外界質疑的不是裁定書格式，而是如此矚目案件，所謂裁定根本未送達檢察官，也未對外公告或宣示。