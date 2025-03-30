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鍾文智逃跑案裁定書爭議 法官論壇貼文也點名邱忠義

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

「連一鮑魚」前董座鍾文智因洗錢等罪遭判30年5月後棄保潛逃，傳鍾一度有科技設備監控，但高院裁定不用延長，近日裁定書公開，審判長邱忠義挨批「甩鍋書記官」，今不僅台灣書記官工會聲明譴責，法官論壇也有貼文對邱忠義提出質疑。

法官論壇貼文內容如下：

一、裁定必須口頭諭知或是送達裁定書，才發生效力，本件的爭議在於兩者都沒有吧。實務上處理羈押及替代處分，雖然常常在報到單上批示，但都會向當事人口頭諭知（宣示）請問這件合議庭有當庭向當事人口頭諭知嗎？既然沒有，這種「審理單批示」處理方式相差十萬八千里，哪來非罕見且行之有年了？

況且如果認為合議庭已以在審理單上批示之方式作成略式裁定，又何必在事隔近半年後，補作裁定書（姑且不論這種未依刑事訴訟法第51條規定記載受裁判人姓名等資訊的書面，能否算是裁定書）合議庭的裁定究竟何時生效？略式裁定既非正式的裁定書，試問書記官要如何制作正本?我國書記官除了本件以外，何時有作過這樣的正本？

實則，合議庭遭外界質疑的，根本不在於裁定的格式，而是如此受到社會矚目的案件與被告，其所謂的「裁定」根本未送達於檢察官，亦未對外公告或宣示再次強調，合議庭的問題在於「未送達、未公告、未宣示」、「未送達、未公告、未宣示」、「未送達、未公告、未宣示」，所以根本沒有對外發生效力！因為很重要，所以要說三遍！

二、本件合議庭係以加保2000萬元輔以原保證金8000萬元等措施，而無庸延長電子監控的期間，即變更原有之替代處分（刑事訴訟法116條之2第2項），若檢方認為該處分不當（例如：不能只加保，仍應延長電子監控期間），依法自得提起抗告，此與電子監控期間屆滿後失效，是兩件事情。

三、請不要強詞奪理，從報導中，我們只看到你意圖嫁禍給檢察官、最高法院或最無辜可憐的書記官。你刻意利用媒體對外放話，混淆視聽，無助於提升司法形象，反而讓全體司法人員因你的作為而再次蒙羞。你即使騙得了外行人，也騙不了深諳刑事訴訟程序的自律委員們。

連一鮑魚前董座鍾文智（右）被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR，一審被依證券交易法判18年徒刑，台灣高等法院5月31日改判為17年6月刑，且為防範他逃亡，高院今裁定自2022年10月18日至2024年10月17日止使用電子腳鐐監控鍾。資料照片。記者王宏舜／攝影
連一鮑魚前董座鍾文智（右）被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR，一審被依證券交易法判18年徒刑，台灣高等法院5月31日改判為17年6月刑，且為防範他逃亡，高院今裁定自2022年10月18日至2024年10月17日止使用電子腳鐐監控鍾。資料照片。記者王宏舜／攝影

刑事訴訟 書記官 檢察官 監控 鍾文智

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